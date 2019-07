Carabiniere ucciso | «Quella sera Cerciello Rega aveva dimenticato l' arma»|Live tv

Carabiniere ucciso a Roma - conferenza stampa dell'Arma : "Perché non potevano sparare. E pistola dimenticata" : Sull'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a Roma dai due balordi americani, ora parla Michele Prestipino, procuratore vicario che è intervenuto alla prima conferenza stampa dell'Arma dei carabinieri. In primis ha messo in chiaro come l'interrogatorio sia legale, poi ha espresso

Carabiniere ucciso - la Procura : «Cerciello non aveva la pistola - l'aveva dimenticata» Diretta : «Gli indiziati sono stati individuati e interrogati dai magistrati nel rispetto della legge». Così il Procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, durante la conferenza stampa...

Carabiniere ucciso - la procura "Foto bendato? Agire con rigore" : "Accerteremo i fatti senza alcun pregiudizio e con il rigore già dimostrato da questa procura in altre analoghe vicende". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino, durante la conferenza stampa sull'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, in merito alla foto di Natale Hjorth bendato e ammanettato. "La procura - ha aggiunto - ha già avviato le indagini per accertare quanto ...

Carabiniere ucciso - inquirenti : «Gli americani interrogati con tutte le garanzie» Live : Prestipino illustra i primi dati acquisiti all’inchiesta sull’omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega e fa chiarezza su alcuni punti oscuri oggetto di polemica

Carabiniere ucciso - Prestipino : "Indiziati interrogati secondo legge" : Carabiniere ucciso, Prestipino: "Indiziati interrogati secondo legge" Il procuratore aggiunto della Capitale in conferenza stampa: "Quella di Mario Cerciello Rega è una perdita insanabile, un vuoto incolmabile”. Sulle polemiche per la foto dell'americano arrestato bendato: "L'Arma ha segnalato tempestivamente, ...

Carabiniere ucciso - "l'amico delle guardie" e l'intervento in borghese : i misteri chiariti : Atti ufficiali alla mano, RomaToday prova a fare chiarezza e a risolvere i presunti misteri che misteri non sono

Carabiniere ucciso - procuratore capo Prestipino : ‘Interrogatori nel rispetto legge’. Comandante : ‘No ombre su dinamica operato’ : “Gli interrogatori sono avvenuti nel rispetto della legge“. Il procuratore capo facente funzioni di Roma, Michele Prestipino, l’ha affermato in premessa di conferenza stampa presso la sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma in San Lorenzo in Lucina. “Gli indagati sono stati interrogati dai magistrati della Procura della Repubblica e sono stati condotti oltre dall’ufficio del pm, alla presenza dei ...