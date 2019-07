Carabiniere ucciso | la Procura | «Indiziati interrogati secondo legge Brugiatelli ha

Carabiniere ucciso - gli inquirenti : «Non ci sono ombre - la decisione di andare in borghese era giusta» : «Gli indiziati sono stati individuati e interrogati dai magistrati nel rispetto della legge». Così il procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, durante la conferenza stampa...

Carabiniere ucciso - "l'amico delle guardie" e l'intervento in borghese : i misteri chiariti : Atti ufficiali alla mano, RomaToday prova a fare chiarezza e a risolvere i presunti misteri che misteri non sono

Carabiniere ucciso - la Procura : «Indiziati interrogati secondo legge - non ci sono ombre e misteri» : «Gli indiziati sono stati individuati e interrogati dai magistrati nel rispetto della legge». Così il Procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, durante la conferenza stampa...

Carabiniere ucciso - ecco il coltello da marine usato da Elder Lee : lama di 18 centimentri : ecco il coltello con cui è stato ucciso il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Finnegan Lee Elder l'aveva portato con sé: Ka-bar...

Carabiniere ucciso - parla il padre del giovane che ha confessato di aver accoltellato Mario : «Mio figlio è una brava persona» : «Mio figlio è una brava persona», sono le parole di Ethan Elder, padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano che ha confessato di aver ucciso a coltellate il vicebrigadiere...

Carabiniere ucciso - il punto degli inquirenti : conferenza stampa del procuratore Live : Prestipino illustra i primi dati acquisiti all’inchiesta sull’omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega e fa chiarezza su alcuni punti oscuri oggetto di polemica

Carabiniere ucciso a Roma - possibile l'effetto 'boomerang' dell'americano bendato : La tragedia, avvenuta la notte del 25 luglio 2019 nel quartiere Prati, è ormai sulle pagine di tutti i quotidiani dei due paesi coinvolti. I funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso secondo l'autopsia con ben 11 coltellate con un coltello da Marines, si è tenuto oggi a Somma Vesuviana. La chiesa di Santa Maria del Pozzo era colma di persone strette nell'affetto per le esequie del Carabiniere. La stessa chiesa dove, poco più di ...

“Così non va bene…”. Carabiniere ucciso - Amanda Knox difende l’americano : Amanda Knox su Twitter parla della storia di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a Roma dell’omicidio del quale sono accusati due ragazzi americani: “Molti mi stanno chiedendo di questo caso. Tutto quello che posso dire è: sospendo ogni giudizio. Il processo dovrebbe svolgersi in un tribunale, non davanti al tribunale dell’opinione pubblica”, scrive Amanda Knox, che poi aggiunge: “In ogni caso è una tragedia, ...

Carabiniere ucciso - San Francisco Chronicle : “Elder già arrestato per una grave aggressione a un coetaneo quando aveva 16 anni” : Un colpo alla testa a un coetaneo cui ha provocato “ferite potenzialmente letali“. Finnegan Lee Elder, il 19enne che ha confessato l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ha un grave precedente per aggressione, per il quale è stato giudicato dal tribunale dei minori della California. I fatti, riportati in un articolo del San Francisco Chronicle a firma del giornalista locale Evan Sernoffsky, sono risalenti a 3 anni ...

Carabiniere ucciso - Gianni Cuperlo : "Conte si è pronunciato come uno statista e non come un avvocato" : "Franco Bechis ha risolto la questione dicendo che Conte ha parlato da avvocato mentre Di Maio e Salvini si sono espressi come due uomini politici. Io mi permetto di dire che in verità il presidente del Consiglio si è pronunciato come si deve pronunciare un uomo politico, uno statista". Leggi anche: