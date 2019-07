Carabiniere ucciso | Elder fu arrestato a 16 anni per aver picchiato un compagno di squadra

Carabiniere ucciso - Vespa : 'Assassini puniti come in Usa' - il web replica 'stupidaggini' : Da qualche giorno non si fa che parlare dell'uccisione del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Una notizia che ha colpito sia per l'efferatezza del crimine (il Carabiniere è stato ucciso con 11 coltellate) che per la storia personale della vittima, che si era sposata poche settimane fa. In molti (famosi e non) hanno commentato il crimine sui social, auspicando pene dure per i responsabili del delitto. Un augurio che anche Bruno Vespa ha scelto ...

Vittorio Feltri sul Carabiniere ucciso : "Perché fatico a definirlo un eroe?" : "Un vicebrigadiere che dimentica la pistola in caserma e si fa accoltellare da un ragazzotto mezzo scemo fatico a definirlo eroe". Vittorio Feltri non usa mezzi termini per la vicenda del carabiniere ucciso a Roma da due studenti ventenni americani ora in carcere per omicidio. Mario Cerciello Rega,

Carabiniere ucciso - Renzi : “Persone perbene devono chiedere le dimissioni degli sciacalli” : "Sono incredibili le polemiche che sono seguite all'omicidio del Carabiniere a Roma, a cominciare dalla caccia al nord africano che per un giorno ha visto scatenati i peggiori istinti di politici e giornalisti italiani": Matteo Renzi si inserisce nei commenti sull'uccisione di Mario Cerciello Rega. "Non erano neri, ma bianchi. Non erano immigrati clandestini, ma ricchi turisti", continua l'ex presidente del Consiglio.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - la procura rivela "Cerciello aveva dimenticato la pistola" : "Accerteremo i fatti senza alcun pregiudizio e con il rigore già dimostrato da questa procura in altre analoghe vicende". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino, durante la conferenza stampa sull'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, in merito alla foto di Natale Hjorth bendato e ammanettato. "La procura - ha aggiunto - ha già avviato le indagini per accertare quanto ...

Carabiniere ucciso - Elder Lee fu arrestato nel 2016 - provocò danni cerebrali a un amico dopo lite per una ragazza : Elder Lee Finnegan, coinvolto nell'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, quando era uno studente 16enne dell'esclusiva Scuola del Sacro cuore di San...

Carabiniere ucciso a Roma : ecco il coltello lungo 18 cm portato dagli Usa : Carabiniere ucciso a Roma: ecco il coltello lungo 18 cm portato dagli Usa Dopo la foto del killer del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega che ha fatto tanto discutere, ecco quella dell’arma del delitto, un coltello con una lama lunga 18 centimetri. La domanda che in molti si sono posti è la seguente: come ha fatto a imbarcare una lama del genere? Infatti, quando prendiamo l’aereo, nessun oggetto tagliente (e non solo questo, ...

Carabiniere ucciso e Hjorth bendato - il sospetto di Fusaro : 'Ordine dall'alto - Usa padrone' : Diego Fusaro, nelle ultime ore, è stato tra i primi ad avanzare sospetti ed interrogativi su cosa si possa celare realmente dietro a quello scatto che ritrae Natale Hjorth bendato, ammanettato e col capo chino all'interno di una caserma dei Carabinieri. Il giovane americano, accusato di essere uno dei complici del delitto del vice brigadiere Cerciello Rega, secondo il parere di diversi esperti della materia giuridica rischia di vedersi annullato ...

Carabiniere ucciso - Di Battista : “Salvini trovi soldi per le forze dell’ordine non per il Tav. I figli dell’impero Usa paghino tutto in Italia” : “È assurdo dividersi su tutto”, anche perché ad ogni spaccatura “c’è qualcuno che esulta davvero”. Alessandro Di Battista interviene nel dibattito sull’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma mentre era in servizio, e chiede ai politici di smetter di “commentare ogni cosa” e “propongano soluzioni, non opinioni”. In primis, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Carabiniere ucciso - Di Battista : “Salvini aumenti stipendi alla polizia - non regali milioni al Tav” : Riguardo alla vicenda del Carabiniere ucciso a Roma, secondo il pentastellato Alessandro Di Battista, se gli italiani fossero un popolo unito, direbbero basta alle polemiche della politica sul caso, chiederebbero a Salvini di usare i centinaia di milioni di euro che intende regalare alla Tav o a Radio radicale per aumentare gli stipendi alle forze dell'ordine, e infine pretenderebbero che "che i responsabili dell’omicidio paghino tutto in Italia ...

Carabiniere ucciso "CERCIELLO DIMENTIC' ARMA"/ "Brugiatelli no informatore" : CARABINIERE UCCISO, Mario Cerciello Rega aveva dimenticato la pistola: Mix di droga e alcol per killer Elder: "Brugiatelli non era informatore'

Carabiniere ucciso e indagato bendato - nella foto individuata persona con la t-shirt nera : L'omicidio del vice brigadiere Cerciello Rega sta avendo una coda che, di fatto, si è trasformata in una vicenda a se stante. Subito dopo la confessione di uno dei due americani relativamente all'uccisione del militare, ha iniziato a girare una foto in cui il suo amico Gabriel Christian Natale Hjorth è ritratto bendato, ammanettato e con il capo chino all'interno di una caserma dei Carabinieri. Un fatto grave che, per molti, potrebbe avere anche ...

Carabiniere ucciso a Roma - parlano gli inquirenti : "Cerciello in servizio ma aveva dimenticato la pistola" : Lunga conferenza stampa sulle indagini per la morte di Mario Cerciello Rega: "Giusta la scelta di intervenire in borghese, basta ombre e presunti misteri". Sulla foto del ragazzo americano bendato in caserma interviene il procuratore Prestipino: "Indiziati interrogati nel...

Carabiniere ucciso - il passato di Elder Lee e Natale : botte alla ex - coca dai genitori - altra aggressione-choc : Natale Hjorth e Elder Lee non erano affatto dei bravi ragazzi, così come si stanno prodigando a dire i genitori. Tornando indietro nel passato dei due giovani accusati dell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, si scoprono dettagli inquietanti. "La deriva di Natale - racconta un amico d'inf