Carabiniere ucciso e Hjorth bendato - il sospetto di Fusaro : 'Ordine dall'alto - Usa padrone' : Diego Fusaro, nelle ultime ore, è stato tra i primi ad avanzare sospetti ed interrogativi su cosa si possa celare realmente dietro a quello scatto che ritrae Natale Hjorth bendato, ammanettato e col capo chino all'interno di una caserma dei Carabinieri. Il giovane americano, accusato di essere uno dei complici del delitto del vice brigadiere Cerciello Rega, secondo il parere di diversi esperti della materia giuridica rischia di vedersi annullato ...

Carabiniere ucciso - Di Battista : “Salvini trovi soldi per le forze dell’ordine non per il Tav. I figli dell’impero Usa paghino tutto in Italia” : “È assurdo dividersi su tutto”, anche perché ad ogni spaccatura “c’è qualcuno che esulta davvero”. Alessandro Di Battista interviene nel dibattito sull’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma mentre era in servizio, e chiede ai politici di smetter di “commentare ogni cosa” e “propongano soluzioni, non opinioni”. In primis, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Carabiniere ucciso - Di Battista : “Salvini aumenti stipendi alla polizia - non regali milioni al Tav” : Riguardo alla vicenda del Carabiniere ucciso a Roma, secondo il pentastellato Alessandro Di Battista, se gli italiani fossero un popolo unito, direbbero basta alle polemiche della politica sul caso, chiederebbero a Salvini di usare i centinaia di milioni di euro che intende regalare alla Tav o a Radio radicale per aumentare gli stipendi alle forze dell'ordine, e infine pretenderebbero che "che i responsabili dell’omicidio paghino tutto in Italia ...

Carabiniere ucciso "CERCIELLO DIMENTIC' ARMA"/ "Brugiatelli no informatore" : CARABINIERE UCCISO, Mario Cerciello Rega aveva dimenticato la pistola: Mix di droga e alcol per killer Elder: "Brugiatelli non era informatore'

Carabiniere ucciso e indagato bendato - nella foto individuata persona con la t-shirt nera : L'omicidio del vice brigadiere Cerciello Rega sta avendo una coda che, di fatto, si è trasformata in una vicenda a se stante. Subito dopo la confessione di uno dei due americani relativamente all'uccisione del militare, ha iniziato a girare una foto in cui il suo amico Gabriel Christian Natale Hjorth è ritratto bendato, ammanettato e con il capo chino all'interno di una caserma dei Carabinieri. Un fatto grave che, per molti, potrebbe avere anche ...

Carabiniere ucciso a Roma - parlano gli inquirenti : "Cerciello in servizio ma aveva dimenticato la pistola" : Lunga conferenza stampa sulle indagini per la morte di Mario Cerciello Rega: "Giusta la scelta di intervenire in borghese, basta ombre e presunti misteri". Sulla foto del ragazzo americano bendato in caserma interviene il procuratore Prestipino: "Indiziati interrogati nel...

Carabiniere ucciso - il passato di Elder Lee e Natale : botte alla ex - coca dai genitori - altra aggressione-choc : Natale Hjorth e Elder Lee non erano affatto dei bravi ragazzi, così come si stanno prodigando a dire i genitori. Tornando indietro nel passato dei due giovani accusati dell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, si scoprono dettagli inquietanti. "La deriva di Natale - racconta un amico d'inf

Carabiniere ucciso - no - la lezione dagli Usa no : Nicola Porro ? Carabiniere ucciso focus Url redirect: https://www.nicolaporro.it/zuppa-di-porro/Carabiniere-no-la-lezione-dagli-usa-no/No, la lezione dagli Usa

Alessandro Di Battista - la vergogna totale : usa il Carabiniere ucciso per insultare Matteo Salvini : Potevano mancare gli insulti e le follie di Alessandro Di Battista sulla vicenda del carabiniere ucciso a Roma, Mario Cerciello Rega? No, ovviamente no. Il grillino riversa il suo pensiero scomposto su Facebook, dove parte ricordando il caso di Daisy Osakue, atleta italiana di origini nigeriane che

Carabiniere ucciso - Cerciello Rega «aveva dimenticato l’arma» : È quanto riferito dagli inquirenti in conferenza stampa sul caso del vicebrigadiere freddato a Roma. «Gli indiziati sono stati individuati e interrogati dai magistrati nel rispetto della legge»

Il Carabiniere ucciso aveva dimenticato l'arma : "Il carabiniere ucciso,Cerciello, non aveva l'arma. L'aveva dimenticata. aveva pero' le manette, quindi per l'arma e' stata una dimenticanza

Carabiniere ucciso - Raimo choc : "Solo una cazzata da 18enne" : Francesco Curridori Per lo scrittore Christian Raimo, l'assassino del Carabiniere Mario Cerciello Rega è "un ragazzino di diciott'anni, viziato, testa di cazzo, per perdere il controllo nell'ultima sera di vacanza, forse per paura, per rabbia, per fare il grosso con l'amico, vilmente, sotto botta probabilmente, fa una cazzata spaventosa, infame e gigantesca" Dopo Eliana Frontini ecco che, spulciando su Facebook, ci si imbatte in un ...

Matteo Salvini - le parole della vedova del Carabiniere ucciso : "Mario credeva in te - ma..." : Al funerale di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ammazzato a Roma dai due americani, ha partecipato anche Matteo Salvini. "Prima di partire voglio salutare la moglie, i fratelli la famiglia", ha spiegato alle esequie, che si sono tenute lunedì 29 luglio a Somma Vesuviana. E il ministro dell'Inter

Carabiniere ucciso - la Procura : «Cerciello non aveva la pistola - l'aveva dimenticata» : «Mario Cerciello Rega non aveva la pistola, l'aveva dimenticata, è stata probabilmente una dimenticanza, ma ciò non toglie che non aveva alcuna possibilità di...