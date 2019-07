CARABINIERE UCCISO Due domande | politiche | sul caso Cerciello

CARABINIERE UCCISO/ Non basta la commozione - bisogna "esserci" : La morte del CARABINIERE UCCISO, pugnalato a sangue da due turisti americani scava nel profondo del nostro paese, lasciando domande aperte

CARABINIERE UCCISO - foto choc Hjorth non scandalizza gli americani : in alcuni dipartimenti è la prassi : La foto choc che ritrae Christian Natale Hjorth bendato nella caserma di Roma ha scosso l'opinione pubblica e non solo. La stessa Arma dei carabinieri ha censurato l'immagine del complice dell'assassino del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Eppure il bendaggio di un individuo in stato di fermo o

CARABINIERE UCCISO - la pattuglia e l’operazione “cavallo di ritorno”. I punti oscuri sulle scelte della centrale operativa : L’identificazione di Brugiatelli un’ora prima della chiamata al 112. L’ordine del maresciallo Pasquale Sansone al collega del Carabiniere ucciso, Andrea Varriale. La pattuglia in appoggio che non c’è. L’operazione di recupero della refurtiva, definita “cavallo di ritorno” non avvenuta secondo i canoni e l’intervento fuori dal territorio di competenza. L’ordinanza del gip di Roma, Chiara ...

CARABINIERE UCCISO - lo sfogo della vedova con Salvini : «Tutelate noi - non quei due killer» : SOMMA VESUVIANA - La portiera della berlina si apre. Davanti c'è il carro funebre. Che aspetta. Gli applausi si sono consumati, i palloncini bianchi già volati in aria....

CARABINIERE UCCISO - in migliaia ai funerali e le lacrime della moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

CARABINIERE UCCISO - l'americano che l'ha accoltellato : «Pensavo fosse il pusher». Il gip : «Totale assenza di autocontrollo - colpito con coltello da marines» : «Non avevo capito che era un Carabiniere, ho avuto paura, credevo fosse uno dei pusher». È quanto ha ribadito al suo difensore che lo è andato a trovare in carcere Finnegan...

CARABINIERE UCCISO - le ultime parole di Mario prima di morire : «Aiuto - mi stanno ammazzando» : «Aiuto, mi stanno ammazzando», sarebbero state queste l'ultime parole di Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso a coltellate mentre era in servizio a Roma. Secondo quanto...

CARABINIERE UCCISO - Amanda Knox commenta : "Il processo si faccia in tribunale - non nell'opinione pubblica" : Appena si è saputo che per l'uccisione del Carabiniere Mario Cerciello Rega sono stati fermati due giovani americani in vacanza a Roma, in tanti hanno subito ricordato il caso di Amanda Knox e del lungo processo di cui è stata imputata per la morte di Meredith Kercher a Perugia e che ora è una donna libera perché ritenuta non colpevole. Carabinieri ucciso, il Gip: "Varriale già in piazza Mastai ...

CARABINIERE UCCISO/ Il criminologo : l'incontro misterioso e i conti che non tornano : CARABINIERE UCCISO a Roma: cosa è accaduto quella notte? Dal coltello militare al mistero sull'assalto, punti oscuri nell'omicidio di Mario Cerciello Rega.

CARABINIERE UCCISO - l'ordinanza : «Varriale all'1.19 in piazza Mastai - identificò Brugiatelli un'ora prima della telefonata» : Come la sceneggiatura di un film. l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ricostruisce attraverso le varie testimonianze e le indagini degli investigatori quello che è...

CARABINIERE UCCISO - ai funerali lacrime e applausi. Il generale Nistri : «Basta polemiche» : Nella chiesa dove si era sposato il 13 giugno, a Somma Vesuviana, Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso da un turista americano a Roma, ci è tornato solo in una...

CARABINIERE UCCISO - la moglie in lacrime legge la lettera : «I tuoi valori li farò miei» : «Essere moglie di Carabiniere». L'Italia piange al fianco di Maria Rosa Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega. La sua lettera, le sue parole. Lette...

CARABINIERE UCCISO - l'ipotesi choc Brugiatelli attivò una fonte interna : Un sito di estrema destra, Voxnews, sito identitario dei social , molto seguito e vicino alla Lega (portavoce quasi quotidiano dello psichiatra Meluzzi) fa la cronaca dei funerali del povero Carabiniere ucciso a Roma , e fa sua la mitica frase del comandante dell’Arma pronunciata sulla bara... Segui su affaritaliani.it

CARABINIERE UCCISO - prefetto Serra : “Sarebbe fuori luogo da parte degli Usa prendere posizione a favore dei due indagati” : “L’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega? Non vorrei che ci fosse da parte degli americani la stessa difesa che ebbe Amanda Knox. Sui giornali americani si dà molto spazio a quella maledetta foto del giovane bendato. Ma sarebbe fuori luogo da parte degli Stati Uniti prendere posizione a favore di questi due“. Sono le parole del prefetto Achille Serra, intervenuto ai microfoni di “Ma che parlate ...