Carabiniere ucciso | Di Battista | “Salvini trovi soldi per le forze dell’ordine non per il

(Di martedì 30 luglio 2019) “È assurdo dividersi su tutto”, anche perché ad ogni spaccatura “c’è qualcuno che esulta davvero”. Alessandro Diinterviene nel dibattito sull’omicidio delMario Cerciello Rega,a Roma mentre era in servizio, e chiede ai politici di smetter di “commentare ogni cosa” e “propongano soluzioni, non opinioni”. In primis, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dice l’ex deputato M5s “sia capace di trovare centinaia di milioni di euro non per il Tav o per regalarli a Radio Radicale ma per aumentare effettivi, stipendi e dotazioni delle”. E poi che “vada nei territori di mafia (se ha la libertà e il coraggio di farlo) non a chiedere voti ma a chiedere cosa occorre per la principale guerra che lo Stato deve combattere: quella al crimine organizzato”. ...

