Carabiniere ucciso a Roma | possibile l' effetto ' boomerang' dell' americano bendato

“Così non va bene…”. Carabiniere ucciso - Amanda Knox difende l’americano : Amanda Knox su Twitter parla della storia di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a Roma dell’omicidio del quale sono accusati due ragazzi americani: “Molti mi stanno chiedendo di questo caso. Tutto quello che posso dire è: sospendo ogni giudizio. Il processo dovrebbe svolgersi in un tribunale, non davanti al tribunale dell’opinione pubblica”, scrive Amanda Knox, che poi aggiunge: “In ogni caso è una tragedia, ...

Carabiniere ucciso - San Francisco Chronicle : “Elder già arrestato per una grave aggressione a un coetaneo quando aveva 16 anni” : Un colpo alla testa a un coetaneo cui ha provocato “ferite potenzialmente letali“. Finnegan Lee Elder, il 19enne che ha confessato l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ha un grave precedente per aggressione, per il quale è stato giudicato dal tribunale dei minori della California. I fatti, riportati in un articolo del San Francisco Chronicle a firma del giornalista locale Evan Sernoffsky, sono risalenti a 3 anni ...

Carabiniere ucciso - Gianni Cuperlo : "Conte si è pronunciato come uno statista e non come un avvocato" : "Franco Bechis ha risolto la questione dicendo che Conte ha parlato da avvocato mentre Di Maio e Salvini si sono espressi come due uomini politici. Io mi permetto di dire che in verità il presidente del Consiglio si è pronunciato come si deve pronunciare un uomo politico, uno statista". Leggi anche:

Carabiniere ucciso - in tre nella stanza dell'interrogatorio durante la foto choc a Elder Lee : ecco chi sono : La foto lo ritrae davanti all'indagato, in borghese mostra soltanto un lembo della maglietta e una parte del braccio. Dettagli minimi che hanno però consentito ai suoi superiori di individuarlo. Si tratta del sottufficiale che ha deciso di bendare Gabriel Christian Natale Hjorth, il complice dell'as

Carabiniere ucciso - l'urlo della moglie : «Tutelate noi - non quei due killer» : La portiera della berlina si apre. Davanti c'è il carro funebre. Che aspetta. Gli applausi si sono consumati, i palloncini bianchi già volati in aria. Matteo Salvini, inseguito dal...

Carabiniere ucciso - cocaina e botte alle donne - l?abisso di Gaby e Finn : Il giovane che parla viene da Mill Valley, nella baia di San Francisco. Ha incontrato per la prima volta Gabriel Christian Natale Hjorth quando entrambi avevano 12 anni in un campo degli scout,...

Carabiniere ucciso : funzionario consolato Usa visita arrestati : Un funzionario del consolato americano di Roma ha visitato a Regina Coeli Finnegan Elder e Gabriel Natale-Hjorth, i due giovani arrestati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Ai due il consolato sta fornendo assistenza, secondo quanto ha riferito l'ambasciata Usa.

Carabiniere UCCISO/ Due domande - politiche - sul caso Cerciello : Ci sono almeno due questioni, delle quali una politica, su cui riflettere circa il caso della foto con protagonista Hjort

Carabiniere UCCISO/ Non basta la commozione - bisogna "esserci" : La morte del CARABINIERE UCCISO, pugnalato a sangue da due turisti americani scava nel profondo del nostro paese, lasciando domande aperte

Carabiniere ucciso - foto choc Hjorth non scandalizza gli americani : in alcuni dipartimenti è la prassi : La foto choc che ritrae Christian Natale Hjorth bendato nella caserma di Roma ha scosso l'opinione pubblica e non solo. La stessa Arma dei carabinieri ha censurato l'immagine del complice dell'assassino del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Eppure il bendaggio di un individuo in stato di fermo o

Carabiniere ucciso - la pattuglia e l’operazione “cavallo di ritorno”. I punti oscuri sulle scelte della centrale operativa : L’identificazione di Brugiatelli un’ora prima della chiamata al 112. L’ordine del maresciallo Pasquale Sansone al collega del Carabiniere ucciso, Andrea Varriale. La pattuglia in appoggio che non c’è. L’operazione di recupero della refurtiva, definita “cavallo di ritorno” non avvenuta secondo i canoni e l’intervento fuori dal territorio di competenza. L’ordinanza del gip di Roma, Chiara ...

Carabiniere ucciso - lo sfogo della vedova con Salvini : «Tutelate noi - non quei due killer» : SOMMA VESUVIANA - La portiera della berlina si apre. Davanti c'è il carro funebre. Che aspetta. Gli applausi si sono consumati, i palloncini bianchi già volati in aria....

Carabiniere ucciso - in migliaia ai funerali e le lacrime della moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...