Carabiniere ucciso a Roma | ecco il coltello lungo 18 cm portato dagli Usa

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 30 luglio 2019)il18 cmUsa Dopo la foto del killer del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega che ha fatto tanto discutere,quella dell’arma del delitto, uncon una lama lunga 18 centimetri. La domanda che in molti si sono posti è la seguente: come ha fatto a imbarcare una lama del genere? Infatti, quando prendiamo l’aereo, nessun oggetto tagliente (e non solo questo, la lista è un po’ più lunga) può esserecon sé in aereo. Tuttavia ilcon cui Finnegan Elder Lee ha pugnalato 11 volte il vicebrigadiere è statonel bagaglio in stiva, e questo negli Stati Uniti è possibile. Addirittura è possibile imbarcare anche un’arma da fuoco, ma per questo, ovviamente, c’è bisogno di una specifica autorizzazione.l’arma del delitto Ilincriminato che ...

giorgio_gori : Gli agenti della Polizia sono senza contratto da 207 giorni. Mancano poliziotti, e con 19mila pensionamenti in arri… - fattoquotidiano : Carabiniere ucciso, Di Maio: “Interrogatorio bendato? Brutto, ma non la si butti in caciara” - GiuseppeConteIT : A Roma per onorare la memoria di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso con modalità efferate, mentre svolg… -