Caos Agenti Sportivi | Pasqualin | “siamo ancora nella giungla”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Alla fine è arrivata la proroga: un provvedimento della Presidenza del Consiglio datato 27 Giugno ha procrastinato i termini di applicazione della normativa suglial prossimo 31 dicembre. Questo provvedimento è un ulteriore tassello che si aggiunge alla telenovela della riforma varata con la Legge di Bilancio 2018 che ha creato al sistema calcio non pochi problemi. Prima la presunta difficoltà degli esami necessari per l’iscrizione al Registro degli, che sono stati superati solo da 8 partecipanti su 800; poi la difficoltà ad iscriversi al nuovo albo per tutti coloro che avevano già sostenuto l’esame prima della liberalizzazione del 2015, a causa dell’alto numero di domande arrivate a CONI e FIGC; quindi la decisione del governo di spostare l’entrata in vigore della riforma al 1° gennaio 2020 al fine di evitare problemi durante il Calciomercato ...

