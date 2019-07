Canottaggio | Coupe de la Jeunesse Corgeno 2019 | i convocati dell’Italia Saranno tredici

Fonte : oasport

(Di martedì 30 luglio 2019) Torna per la sesta volta in Italia, in occasione della 35ma edizione, lade ladi: a, dal 2 al 4 agosto, ben sedici Nazionali, per un totale di 278 imbarcazioni, si daranno battaglia per vincere la classifica che da tre anni va alla Gran Bretagna. L’Italia sarà in acqua conequipaggi, sette maschili e sei femminili, per un totale di 52 atleti, 30 ragazzi e 22 ragazze, coordinati da Luigi De Lucia. Di seguito l’elenco completo degli equipaggi azzurri in gara: DONNE SINGOLO (Flora Chersi-SN Pullino) DOPPIO (Lucia Mauri-SC Timavo, Alice Gnatta-CC Lignano) QUATTRO DI COPPIA (Giada Danovaro-Rowing Club Genovese, Sara Borghi, Alice Codato, Matilde Sturaro-C Gavirate) DUE SENZA (Maria Elena Zerboni, Sara Goina-CC Saturnia) QUATTRO SENZA (Michela Costa, Samantha Premerl, Letizia Mitri, Alice Dorci-CC Saturnia) OTTO (Anita Rosa Boldrino-CUS ...

