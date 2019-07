Camp Nou | sì al “title sponsor” | ma non davanti al nome

Barcellona - il nuovo Camp Nou pronto entro il 2024 : Barcellona nuovo Camp Nou – Il Barcellona si trova in Giappone per la tournee, che anticipa l’inizio della nuova stagione. Il club ne sta approfittando per rafforzare la propria immagine e per presentare progetti futuri, su tutti quello di “Espai Barça”. Lo ha fatto Jordi Moix, vicepresidente dell’area patrimoniale al Barcellona, che ha presentato il […] L'articolo Barcellona, il nuovo Camp Nou pronto entro il 2024 è stato realizzato ...

Atalanta - Gollini : “La parata che sogno? Al Camp Nou - se su Messi è ancora meglio” : Pierluigi Gollini è stato tra i protagonisti della strepitosa stagione dell’Atalanta di Gasperini. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, il portiere fa un bilancio dello scorso Campionato: “Rivincita, mia e del nostro popolo. Di Gollini perché mi sono ripreso il posto che sentivo mio. E dei tifosi dell’Atalanta, nei confronti di chi diceva che non ce l’avremmo mai fatta: erano solo una piazza calda, ora sono ...

[VIDEO] Griezmann si presenta al Camp Nou - grande entusiasmo a Barcellona : Antoine Griezmann è ufficialmente del Barcá, dopo il tira e molla con l’Atletico Madrid é finalmente approdato in Catalogna. Ecco il video al Camp Nou con il suo nuovo numero di maglia : Camp Nou Bienvenido a tu nueva casa, @AntoGriezmann #Griezmann17 pic.twitter.com/mgBCj65hEf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 14, 2019 Leggi anche : Elmas- Napoli, praticamente fatta, i dettagli dell’operazione Lady Mihajlovic: “Con ...

Barça - 3 canali di finanziamento per il nuovo Camp Nou : Il Barcellona fa un passo avanti verso il finanziamento delle opere di riqualificazione del Camp Nou. Il club ha deciso di affidarsi a JB Capital Markets (oltre che a Goldman Sachs) per negoziare con le banche un prestito sindicato – un prestito erogato da un consorzio di banche per diminuire rischio e sforzo del finanziamento […] L'articolo Barça, 3 canali di finanziamento per il nuovo Camp Nou è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...