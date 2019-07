Calendario scioperi agosto 2019 | treni | mezzi pubblici | aerei e taxi

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 30 luglio 2019)Per molti italiani conarriva anche qualche giorno di meritato riposo, a inizio mese però sono state fissate diverse mobilitazioni che potrebbero creare diversi disagi a viaggiatori e non.: ilSono in particolare due le agitazioni organizzate per: si svolgeranno entrambe a inizio mese. Prima sarà il turno del comparto della Vigilanza privata: le guardie giurate incroceranno le braccia l’1 e il 2, l’ultima protesta risale all’1 e al 2 febbraio. Il motivo, in breve, il tuttora mancante rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore: è scaduto ormai oltre 40 mesi fa; le trattative, tra l’altro, sono ancora in alto mare a causa del disaccordo tra le parti negoziali, in particolare, a proposito di temi fondamentali quali salario, orario di lavoro e ...

TCS_Svizzero : Mercoledì 24 luglio, uno #sciopero nazionale dei trasporti interessa l'Italia. Si prevedono #restrizioni nei mezzi… - palmiericar : Ai tempi d'oro (? ??) quando il #PD era al governo di scioperi neanche a parlarne... ed ora c'è un calendario. Chia… -