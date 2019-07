Calciomercato Juventus | ultim’ora Sky Addio Dybala | ecco la situazione

Calciomercato Juventus : via Khedira e Matuidi - il sostituto è TOP : Calciomercato Juventus – La società bianconera è a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri, ma prima dell’arrivo dei rinforzi, c’è da pensare alle cessioni. Proprio a tal proposito, dopo gli arrivi di Ramsey e Rabiot, si pensa ad un nuovo importantissimo innesto. Nelle ultime ore, il lavoro di Paratici è […] More

Calciomercato Juventus - dopo Kean altra doppia cessione a sorpresa : Calciomercato Juventus- cessione Kean concretizzata nel giro di poche ore e ufficialità attesa nella giornata di domani. L’attaccante della Nazionale sarà atteso a Liverpool per le visite mediche e la firma del nuovo contratto con l’Everton. Il giocatore guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione e frutterà alla Juventus un incasso di circa 35-40 […] More

Calciomercato Juventus - Lukaku : nel possibile affare rientrerebbe anche Mandzukic : Il Calciomercato della Juventus potrebbe presto piazzare un colpo anche in attacco. Romelu Lukaku si avvicina sempre di più ai bianconeri e dopo le voci italiane di questa mattina, anche in Inghilterra si inizia a parlare di contatti tra le parti. Il Manchester United e i bianconeri starebbero parlando per cercare la via giusta per chiudere l’affare, resta sempre in corsa anche l’Inter che però non riesce a trovare l’accordo con gli inglesi. Il ...

Calciomercato Juventus : è Dybala la chiave del mercato : Calciomercato Juventus: secondo Sportmediaset l’arrivo di Lukaku non è alternativo a quello di Icardi. Lukaku e Icardi insieme. In tutto questo è Dybala la chiave del mercato. Ecco le parole di Sportmediaset, che dopo la partenza di Kean spiega come, cedendo Dybala e Higuain, potrebbe esserci spazio sia per l’argentino che per il belga nell’attacco […] More

Calciomercato Juventus news/ Moise Kean all'Everton per 40 milioni - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, le ultime notizie: Moise Kean all'Everton per 40 milioni di euro, si sblocca in uscita il mercato bianconero. E su Lukaku..

Calciomercato Juventus - è fatta per Kean all’Everton : domani le visite mediche [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – Non solo in entrata, la Juventus si muove anche in uscita, il club bianconero ha definito nelle ultime ore una trattativa importante. Moise Kean lascia l’Italia, il baby attaccante è esploso nell’ultima stagione ed adesso è pronto a trasferirsi in Premier League, esattamente all’Everton, secondo quanto riporta il ‘The Guardian’ le due società hanno trovato l’accordo sulla ...

Calciomercato Juventus - Il Corriere dello Sport : 'Ad un passo lo scambio Dybala-Lukaku' : Come scrive il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport", la Juventus è piombata su Romelu Lukaku e in questo momento sarebbe in netto vantaggio sull'Inter, club che da tempo segue l'attaccante belga (il tecnico nerazzurro Antonio Conte lo considera il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo). La Juventus, però, sarebbe intenzionata a mettere sul piatto Paulo Dybala, giocatore molto apprezzato dalla dirigenza e dall'allenatore ...

Calciomercato Juventus - clamoroso “Sportmediaset” : follia Paratici - Lukaku+Icardi! : Calciomercato Juventus- Come riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere a segno il clamoroso doppio colpo firmato Lukaku più Icardi. L’attaccante belga arriverebbe con uno scambio alla pari con Dybala, mentre Icardi sarà finanziato da altre tre cessioni. Lukaku avrebbe già dato il suo ok al possibile trasferimento […] More

Calciomercato Juventus - Perin vicino all'Aston Villa per 15 milioni di euro : Il Calciomercato della Juventus si muove in uscita. Il primo a trasferirsi lontano da Torino dovrebbe essere Mattia Perin. Il ritorno alla Vecchia Signora di Gianluigi Buffon, ufficializzato un po’ a sorpresa nelle scorse settimane, ha definitivamente chiuso la porta al portiere ex Genoa, che sta cercando di cambiare squadra. Dopo la scottatura con il Benfica, adesso il suo futuro dovrebbe essere in Inghilterra. Calciomercato Juventus: cessione ...

Calciomercato Juventus - Dybala : Sarri vuole tenerlo - ma la società valuta la cessione : Conto alla rovescia per il tormentone Paulo Dybala per il Calciomercato della Juventus. Secondo Sportmediaset, venerdì 2 agosto ci sarà il tanto atteso ritorno alla Continassa dell’attaccante argentino. Quel giorno il giocatore incontrerà sia il tecnico Maurizio Sarri, sia i vertici della società per capire come si svilupperà la sua carriera. Il numero 10 vorrebbe rimanere a Torino, ma se non dovesse trovare terreno fertile per la permanenza ...

Calciomercato Juventus : Sarri pone il veto - NO alla cessione : Calciomercato Juventus: Sarri dice no alla cessione dell’attaccante esterno brasiliano Douglas Costa. E’ risaputo che La Juventus abbia l’assoluta necessità di sfoltire la rosa (soprattutto da centrocampo in su) per poter fare cassa ed assegnare agli uomini mercato la liquidità che serve per piazzare gli ultimi acquisti ( Icardi, Chiesa, Eriksen, Pogba i nomi sugli […] More

Calciomercato Juventus - possibile colpo Neymar grazie al regime fiscale italiano : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che potrebbe effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Tutto da valutare, infatti, il futuro di Paulo Dybala, che ritornerà giovedì prossimo dalle ferie. Il giocatore argentino, autore di una stagione sicuramente negativa (soprattutto per il fatto che Massimiliano Allegri lo ha impiegato in un ruolo non suo), sta ricevendo offerte da alcuni top club ...

Calciomercato Juventus : la richiesta del Tottenham per Eriksen : Calciomercato Juventus: le indiscrezioni rimbalzate nei giorni scorsi dall’Inghliterra trovano conferma nelle ricostruzione della stampa di oggi. Per completare il proprio centrocampo con un uomo di qualità, capace di sfornare assist e di dare un apporto in fase realizzativa, la Juve ha puntato il danese Christian Eriksen del Tottenham. Calciomercato Juventus: la richiesta del Tottenham […] More

Calciomercato Juventus - addio a Kean : offerta monstre! Doppia cessione in difesa : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, la Juventus starebbe analizzando concretamente l’ipotesi di cedere Kean dinanzi ad un’offerta vantaggiosa e irrinunciabile. Di fatto, secondo le ultimissime indiscrezioni, l’Everton sarebbe pronto ad affondare il colpo sull’attaccante bianconero proponendo un’offerta da circa 40-45 milioni di euro. La ...