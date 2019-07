Calcio : Palermo - Slc Cgil 'vecchia società paghi stipendi a dipendenti' (2) : (AdnKronos) - Le lettere sono state inviate per conoscenza anche al sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "Alla nuova società – aggiunge Rosso – abbiamo chiesto un incontro urgente per affrontare i problemi dei lavoratori del Palermo Calcio, in merito alla corretta applicazione della clausola sociale

Calcio : Confcommercio Palermo - ‘entusiasti per scelta Herahora’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Non possiamo che accogliere con entusiasmo la decisione di affidare alla cordata di Herahora composta da Dario Mirri, Rinaldo Sagramola e Tony Di Piazza, il titolo sportivo del Palermo Calcio dopo l’esclusione dai quadri federali della vecchia società. Vogliamo meno chiacchiere e l’auspicio è quello di prendere spunto dalle imprese sane perché una bella squadra serve alla città oltre ...

Calcio : Di Piazza (M5S) - ‘finalmente il Palermo torna ai palermitani’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Finalmente Palermo torna ai palermitani. Buon lavoro a Mirri”. Così il senatore palermitano del M5S Steni Di Piazza commenta la decisione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di affidare alla società Herahora di Dario Mirri e Antonino Di Piazza la gestione del nuovo Palermo Calcio. “Dopo tanti anni il Palermo torna ai palermitani con un progetto nuovo dove l’etica viene messa ...

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo (2) : (AdnKronos) – “Alla base di questa decisione ci sono stati elementi finanziari, etici e comportamentali contenuti nella proposta di Herahora” ha detto il sindaco di Palermo sottolineando come nella scelta della società per la gestione della squadra di Calcio della città abbia pesato l’indicazione contenuta nel piano “di un coinvolgimento di tutte le realtà cittadine”. “Credo – ha sottolineato ...

Calcio : sindaco Palermo - ‘la D non è la A ma spero in buona ripartenza’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla Herahora srl di Davide Mirri e Antonino Di Piazza la gestione del nuovo Palermo Calcio. “Mi auguro che la Herahora possa far tornare un entusiasmo per il Calcio in questa città corrispondente ...

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – E’ la Herahora srl, di Daniele Mirri e Antonino Di Piazza, la società indicata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando come vincitrice dell’avviso per l’iscrizione della squadra di Calcio del Palermo al prossimo campionato di Serie D. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino in una conferenza stampa convocata a Palazzo delle Aquile. Sei in tutto le proposte che erano arrivate al ...

Calcio : Palermo escluso per inadempienze - Venezia riammessa in Serie B : Riammesso il Venezia in Serie B, escluso il Palermo per inadempienze. Visto il parere della COVISOC, il Consiglio Federale ha respinto il ricorso della società siciliana e votato all’unanimità per la riammissione del club Veneziano. Inoltre sono stati decisi anche riammissioni e ripescaggi in Lega P

Calcio : sindaco Palermo - 'momento buio - costruire nuova storia calcististica' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "La storia del Calcio a Palermo ha visto momenti molto belli ma oggi siamo assistendo ad uno dei momenti peggiori. Per questo la nuova società avrà come primo compito quello di ricostruire un clima di fiducia e di passione fra i tifosi, motivo per cui valuteremo positi