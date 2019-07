Caccia al Ladro | su Paramount Network la serie tv ispirata al film di Hitchcock

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 30 luglio 2019)alUn ex truffatore di gioielli chiamato a scoprire l’identità di un delinquente che agisce a suo nome. Con questa frase si può riassumere la trama dial, la nuovain onda da domani, mercoledì 31 luglio, alle 21.10 in prima tv mondiale su. Liberamentealcapolavoroaldi Alfred, la narrazione della storia è suddivisa in 10 episodi, che avranno come protagonisti l’attore argentino Pablo Echarri e l’attrice spagnola Alexandra Jimenez. Coprodotta da Latin America, Italia, Spagna e da Viacom International Studios, laseguirà le vicende de Il Gatto, un exche si troverà a dover indagare per cercare di capire chi sta compiendo alcuni furti con il suo stesso modus operandi. Tra rapine ed enigmi da risolvere, i telespettatori assisteranno inoltre ...

