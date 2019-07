Buoni fruttiferi di Poste Italiane ante 1986 | le possibilità di rimborso

Poste Italiane : Buoni fruttiferi postali - ABF prescrizione dal settimo anno : Poste Italiane : buoni fruttiferi postali , ABF prescrizione dal settimo anno Un pronunciamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario permette di fare chiarezza sul termine di scadenza a partire dal quale decorre la prescrizione per i buoni fruttiferi postali serie “AA2”. Questi possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Poste Italiane : il caso dei buoni serie ...

Buoni fruttiferi di Poste Italiane : rubano 400 mila € - arrestati in Campania : Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rubano 400 mila €, arrestati in Campania I Buoni fruttiferi di Poste Italiane, di recente, fanno notizia non solo per il loro valore e l’effettiva convenienza nella sottoscrizione di qualche tipologia, ma anche per casi di cronaca. E non stiamo parlando di quel valore dei Buoni che Poste vorrebbe ridurre ai contribuenti, con tanto di sentenze giurisprudenziali che fanno da precedenti, ma anche di vere e ...