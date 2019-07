Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima sale su una moto d’acqua della Polizia - il Ministro “errore mio da paapà” - la sinistra chiede le sue dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

“Straziamoci non solo per Mario”. Claudia Fusani nella Bufera. La replica di Salvini : Claudia Fusani: ha invitato tutti a non dimenticarsi dei 150 morti in mare. Stando a quanto riportato dal sito la7.it, in un intervento al programma mattutino Coffee Break, in onda su La7 e condotto da Flavia Fratello, in cui si approfondiscono temi come politica, attualità, economia, nuove tendenze, lavoro e tempo libero, Claudia Fusani, interpellata sulla morte del Carabiniere ucciso a Roma ha commentato con queste parole: “Le morti sono tutti ...

Bufera dopo attacco Spatafora a Salvini : 13.45 E' Bufera dopo l'attacco di Spatafora a Salvini."C'è una pericolosa deriva sessista,anche Salvini alimenta l'odio" ha dichiarato il sottosegretario alle Pari Opportunità in un intervista a Repubblica,portando ad esempio (negativo) gli attacchi verbali a Carola Rackete. "Si scusi o si dimetta",tuona il capogruppo Lega in Senato,Romeo.Sulla stessa linea il capogruppo Camera,Molinari: "Si può dissentire ma c'è un limite". "Utilizzare il ...

Atlantia - Salvini : “Speriamo che sia passata la Bufera - è una risorsa per il Paese” : “Speriamo che sia passata la bufera“. Così Matteo Salvini, a margine della sua visita a Fincantieri di Genova, parlando della vicenda Atlantia e delle difficoltà in borsa della holding dei Benetton, dopo le parole di Di Maio che ha parlato di ‘azienda decotta’ che non potrà entrare in Alitalia. Per il ministro dell’Interno “una cosa è chiedere che chi ha sbagliato paghi, un conto è tirare in ballo lavoratori e ...