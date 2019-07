Brindisi | denunciati 152 falsi braccianti agricoli | truffa per un valore di 410 mila euro

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) La Guardia di Finanza diha denunciato per152, che operavano in due distinte aziende della provincia. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che siano statianche due imprenditori, legati da un rapporto di parentela, i quali avrebbero messo in atto questo sistema fraudolento, assumendo falsamente queste persone. Laconsisteva quindi nel percepire, indebitamente, ingenti vantaggi economici da parte dell'Inps, ovvero l'ente di previdenza sul lavoro. A favore delsarebbero state emesse indennità di disoccupazione ma anche assegni familiari. Tali soggetti avrebbero dichiarato ben 12.823 giornate lavorative effettuate, ma da quanto scoperto dalle Fiamme Gialle è risultato che questi ultimi, in taluni casi, non avevano lavorato neanche per una giornata. L'inchiesta Tutto è partito nei primi mesi ...

