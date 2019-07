Brasile | massacro tra detenuti in carcere | 57 morti di cui 16 decapitati Tutti gli altri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Teste esibite come trofei dai loro avversari in untutto dentro al. È successo in, nel Centro di Recupero regionale di Altamira, nel Sudovest del Parà. 57 i, fra i quali 16glisonoasfissiati. Una tragedia che segna un altro capitolo della guerra tra bande all’interno di uno dei penitenziari sudamericani, sovraffollati e in gran parte fuori dal controllo delle autorità. Le aggressioni sono iniziate all’alba e sono durate fino a mezzogiorno (le 17 in Italia), ma a metà pomeriggio i responsabili del centro non hanno ancora confermato di aver ripreso il controllo della situazione, mentre decine di famigliari si sono riuniti davanti alla prigione, aspettando di avere novità su parenti. Il segretario straordinario per la politica penitenziaria, Jarbas Vasconcelos, ha detto ai media che si è trattato di ...

