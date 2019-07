Bpvi | Tribunale Venezia | nulle le operazioni ‘baciate’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019), 30 lug. (AdnKronos) – Le‘baciate’ sonoper violazione dell’art. 2358 del Codice Civile, e i clienti finanziati per comprare le azioni sono liberati dai debiti. E’ la decisione deldi, Sezione Specializzata in materia di Imprese, presa in un contenzioso promosso da un azionista di Popolare di Vicenza, assistito dall’avvocato Mario Azzarita dello Studio Legale Sat di Padova, sulla nullità delle così dette ‘baciate”. Si tratta in particolare degli acquisti di azioni di Popolare di Vicenza mediante provvista fornita dalla stessa banca, come spiega, in una nota, lo stesso studio legale.Dopo circa tre anni di processo ed un’accurata istruttoria la Sezione Specializzata in materia societaria delno, (magistrati Lina Tosi, Alessandra Ramon e Lisa Torresan), si è ...

nicolaborzi : #BpVi #Vicenza nuova speranza per gli azionisti soci incastrati con le #baciate delle #Popolari: il Tribunale di… - nicolaborzi : #BpVi #Vicenza nuova speranza per gli azionisti soci incastrati con le #baciate delle... -