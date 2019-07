Bpvi : Tribunale Venezia - nulle le operazioni 'baciate' (2) : (AdnKronos) - "Si tratta di un precedente fondamentale nella delicata vicenda delle Banche Venete, che si spera possa aprire la strada ad una definitiva soluzione uniforme delle operazioni baciate da parte della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa", spiega lo studio legale Sat in una not

Bpvi : Tribunale Venezia - nulle le operazioni ‘baciate’ : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – Le operazioni ‘baciate’ sono nulle per violazione dell’art. 2358 del Codice Civile, e i clienti finanziati per comprare le azioni sono liberati dai debiti. E’ la decisione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Imprese, presa in un contenzioso promosso da un azionista di Popolare di Vicenza, assistito dall’avvocato Mario Azzarita dello Studio Legale ...