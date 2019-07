Bpvi | Tribunale Venezia | nulle le operazioni ' baciate' 2

Bpvi : Tribunale Venezia - nulle le operazioni 'baciate' : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) - Le operazioni 'baciate' sono nulle per violazione dell’art. 2358 del Codice Civile, e i clienti finanziati per comprare le azioni sono liberati dai debiti. E’ la decisione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Imprese, presa in un contenzioso pr