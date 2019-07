BORSA ITALIANA OGGI Pirelli a -2 | 6% | Unicredit a -2 | 3% | 30 luglio 2019

Lettera43 : Lo spread Btp-Bund risale a 200 punti base per la prima volta dal 22 luglio. Il rendimento del decennale italiano è… - BinaryOptionEU : 'Il #FTSEMIB apre a 21.694,91 punti a-0,07%' => -

(Di martedì 30 luglio 2019)news. Piazza Affari si muove in rosso. Sul listino principale nessun titolo in rialzo. Malee Ubi Banca

Dalla Rete Google News

Borsa Italiana

(Teleborsa) - Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.