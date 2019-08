Black Shark 2 Pro : svelate le caratteristiche del nuovo smartphone dedicato al gaming : Poco dopo l'annuncio di Snapdragon 855 Plus, l'ultimo e il più grande SoC di Qualcomm è stato implementato già in alcuni dispositivi, a partire dal ROG Phone II. Ora, è il turno del Black Shark 2 Pro, che rimane fedele al modello di business di Xiaomi in grado di fornire un potente telefono a un prezzo più economico rispetto alla concorrenza. Di seguito possiamo dare uno sguardo a tutte le specifiche tecniche dello smartphone.Il Black Shark 2 ...

Black Shark 2 Pro è lo smartphone dedicato agli appassionati di giochi : Chi non riesce a fare a meno dei videogiochi nemmeno quando può usare solo lo smartphone, può prendere nota che a breve sarà in vendita un nuovo telefonino fatto apposta per soddisfare questo tipo di esigenza. Si chiama Black Shark 2 Pro, è appena stato presentato ufficialmente ed è la versione Pro del Black Shark 2 che abbiamo già recensito. L’equipaggiamento è il principale elemento di novità, perché include il recentissimo Snapdragon ...

Black Shark 2 Pro : La nuova definizione della migliore stazione di gioco portatile : Black Shark, azienda all’avanguardia nella tecnologia gaming, annuncia oggi l’arrivo del suo nuovo dispositivo gaming sul mercato cinese: il Black Shark 2 Pro. Black Shark, brand leader per gli smartphone gaming, ha lanciato tre modelli di telefoni per videogiochi dalla sua creazione. Oggi, l’azienda ha presentato ufficialmente Black Shark 2 Pro come quarta generazione di prodotti che ridefinisce il gioco mobile con l’introduzione di ...

Il gaming phone Black Shark 2 sarà in offerta sul sito ufficiale il prossimo giovedì 1 agosto, entrambi i tagli di memoria saranno scontati di 50 euro.

Lo smartphone dedicato al gaming è ufficiale nella sua evoluzione più estrema, a partire dal SoC utilizzato: è uno Snapdragon 855 Plus

Sono apparse in Rete una foto dal vivo di Black Shark 2 Pro e uno screenshot relativo al test benchmark AnTuTu che ci conferma le sue principali caratteristiche

Black Shark 2 Pro è pronto per essere lanciato in Cina il 30 luglio, come annunciato ufficialmente dalla società su Weibo. Il terzo smartphone da gaming di Black Shark dovrebbe essere alimentato dal nuovo SoC Snapdragon 855 Plus annunciato da Qualcomm qualche giorno fa.

Black Shark 2 Shadow Black sarà protagonista di una vendita flash al prezzo scontato di 499 euro sul sito ufficiale di Black Shark il prossimo 10 luglio.

Dai database di GCC e 3C arrivano le prime informazioni su due nuovi smartphone che dovrebbero essere presto lanciati da Motorola e Black Shark

Al momento OPPO Reno Z è disponibile soltanto in Cina ma la prossima settimana lo smartphone sbarcherà finalmente anche nel Vecchio Continente

Xiaomi Black Shark 2 - lo smartphone potente per giocare - ma con un sistema di raffreddamento da migliorare : Black Shark 2 è il nuovo smartphone di Xiaomi espressamente indirizzato agli appassionati di videogiochi. Il design particolare lo rende adatto “solo” alla categoria di destinazione, e un prezzo a partire da 549 euro fa grande concorrenza al nuovo Asus Rog Phone, in vendita a 899 euro. Il modello Xiaomi ha una buona potenza hardware, soluzioni software dedicate al gaming, uno schermo soddisfacente e il prezzo di listino ...