Bioparco | ad agosto speciali promozioni e lontre asiatiche

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – L’estate aldi Roma e’ piena di sorprese, tra nuovi arrivi e una speciale scontistica per il mese di. È infatti arrivata una coppia di: Chaplin, un maschio di due anni, e una femmina di nome Saida di un anno circa. La lontra e’ una specie considerata vulnerabile dalla Iucn (Unione internazionale conservazione natura) poiche’ minacciata dalla distruzione dell’habitat, dall’inquinamento delle acque, dalla caccia per la pelliccia e dalla persecuzione dell’uomo perche’ ritenuta colpevole di mangiare il pesce. La coppia dicondivide la nuova area con la binturong Arabella, un’altra specie minacciata di estinzione e la cui consistenza numerica in natura si e’ ridotta del 30% nell’ultimo ventennio. Le novita’ estive non finiscono: dall’1 al 31e’ stata ...

