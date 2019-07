Bimbo di 2 anni trovato morto in un van nel parcheggio dell’asilo | “Lasciato ore sotto al

Francoforte - muore Bimbo di otto anni spinto da un uomo sotto un treno : La tragedia si è consumata questo lunedì 29 luglio, a Francoforte. Un bambino ha perso la vita sotto le rotaie di un treno ad alta velocità. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il piccolo sia stato spinto da un uomo, già arrestato dalle Forze dell'Ordine. Il tragico incidente alla stazione tedesca Un uomo di circa 40 anni è stato fermato dalla Polizia di Francoforte, con l'accusa di aver spinto sul binario 7 una madre con il suo bambino. ...

Bimbo di sette anni cade dal balcone mentre è in vacanza : è miracolosamente fuori pericolo : Un bambino di sette anni è finito in ospedale, a Pescara, a causa delle lesioni riportate dopo una caduta da un balcone. Il Bimbo, secondo le prime informazioni, in tarda mattinata stava giocando sul balcone quando si sarebbe sporto troppo e avrebbe fatto un volo di circa due metri e mezzo. L’incidente è avvenuto a Fara San Martino (Chieti). Sul posto è intervenuto il 118, anche con l’elicottero, che ha trasportato il piccolo ...

Francoforte - Bimbo di 8 anni spinto sotto un treno muore davanti alla madre : fermato uomo : Il piccolo di 8 anni è rimasto schiacciato sotto un convoglio alta velocità alla stazione ferroviaria di Francoforte, in Germania, dopo che un uomo lo ha gettato sui binari mentre arrivava il treno. Il dramma davanti agli occhi della madre ora sotto shock. Il 40enne è stato arrestato e vine interrogato per capire il motivo del gesto.Continua a leggere

Spari al festival del cibo in California : quattro morti - anche un Bimbo di 6 anni : Colpi di arma da fuoco contro la folla durante il Gilroy Garlic festival: sedici feriti. Ucciso il killer

Bimbo di 11 anni rifiutato dalla famiglia perché autistico : gara di solidarietà per sostenerlo : Alla base della drammatica decisione dei familiare del minore ci sarebbe una oggettiva difficoltà economica dei parenti accompagnata da mancanza di sostegno. Per questo dalla fondazione Trentina per l’Autismo consigliano a tutti quelli che voglio dare una ano di aiutare le famiglie in difficoltà per evitare altri casi analoghi.

Fano - mamma e papà morti di overdose a 4 anni di distanza : Bimbo di 7 anni resta orfano : Tragedia a Fano dove una mamma di 34 anni è morta a causa di una overdose da eroina: il corpo senza vita è stato trovato in bagno dal fratello, con una siringa accanto. Lascia un bimbo di 7 anni, che 4 anni fa ha già perso il papà nello stesso modo. Caccia al pusher che le ha venduto la droga. Indagini in corso.Continua a leggere

Diciotto mesi per un cuore - Bimbo di 3 anni salvato grazie al trapianto : Da un anno e mezzo viveva grazie a un cuore artificiale. Un bambino di tre anni, affetto dalla nascita da una grave forma di cardiomiopatia dilatativa, è stato salvato da un trapianto di cuore all’ospedale Regina Margherita di Torino. L’intervento nei giorni scorsi, dopo 520 giorni in attesa della donazione trascorsi nella stanza numero dieci della Cardiochirurgia pediatrica, è riuscito, nonostante le condizioni del piccolo non fossero ...

Bimbo di 10 anni con la catena al collo perché il papà è uscito di casa - cosa accade dopo : Un papà ha messo al collo del suo bambino di 10 anni una catena e poi è uscito di casa per accompagnare la seconda moglie in ospedale per partorire. Il bambino è riuscito a liberarsi e ha trovato rifugio in un negozio vicino casa. Da li il proprietario del negozio ha chiamato la polizia che è immediatamente intervenuta . Il bambino non voleva che si chiamasse la polizia perché aveva paura del padre ma il titolare del negozio è ...

Torino - viveva da un anno e mezzo con un cuore artificiale : trapianto salva Bimbo di 3 anni : Un trapianto di cuore e una nuova vita che finalmente può iniziare dopo 520 giorni di attesa. Da diciotto mesi un bimbo che oggi ha 3 anni viveva in una camera di ospedale grazie a un cuore artificiale: l’intervento riuscito al Regina Margherita di Torino gli darà la possibilità di tornare a casa.

Trento - Bimbo di 11 anni rifiutato dalla famiglia perché autistico : andrà in affido : Da Trento arriva un'agghiacciante storia di disperazione e solitudine che vede protagonista un bimbo di soli 11 anni. Il piccolo, affetto da autismo, è stato rifiutato dalla sua famiglia di origine ed è stato affidato al Tribunale dei Minori. A denunciare la vicenda sono stati gli operatori di Casa Sebastiano, una struttura all'avanguardia specializzata per "bambini con esigenze speciali", avente sede a Coredo (frazione di Predaia), in Val di ...