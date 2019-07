Biathlon | Dorothea Wierer guida il gruppo italiano alla volta del BlinkFestivalen

Fonte : oasport

(Di martedì 30 luglio 2019) I nostri eroi tornano in scena. La squadra italiana disi ritrova e lo farà da venerdì 29 luglio a giovedì 8 agosto nel raduno norvegese a Sandnes, nel corso del quale (ad eccezione di Lukas Hofer) parteciperà alle gare valide per il, competizione sugli skiroll che fa parte ormai della tradizionale preparazione in vista di quel che sarà. Gli azzurri convocati sono Dominik Windisch, Lukas Hofer,e Lisa Vittozzi, a cui si aggregherà Thomas Bormolini. Un’annata, che sta per partire, in cui l’osservata speciale sarà, vincitrice della classifica generale l’anno passato, nonché della Coppa dell’inseguimento. Luci meritevoli per Vittozzi, eccezionale anche lei nel corso dell’annata trascorsa e in crescita esponenziale. Saranno due le specialità in cui vedremo gli atleti del Bel Paese: il 2 agosto si parte alle ore 16 ...

