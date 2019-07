Bellavista Phillip Morris | “Sensibilizzare fumatori a rispettare ambiente”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – “Ogni giorno vengono gettati a terra miliardi di mozziconi di sigarette senza rendersi conto che questo provoca un danno immenso, quindi il nostro obiettivo è sensibilizzare le persone a cambiare questo piccolo gesto. Senza colpevolizzarli”. Lo ha detto Gianluca, direttore delle relazioni esterne diItalia, a Palermo per presentare il progetto #cambiagesto, la campagna di sensibilizzazione che, a partire da oggi e fino al 31 agosto coinvolgerà il litorale palermitano di Mondello con l’obiettivo di proteggere l’ambiente dalla dispersione dei mozziconi di sigaretta. Sviluppato con il Patrocinio del Comune di Palermo, il progetto è promosso da PhilipItalia in partnership con E.r.i.c.a, società cooperativa leader nella comunicazione e progettazione ambientale in Italia, e con Push, ...

