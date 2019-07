Bastianich nuovo giudice di ' Italia' s got talent' al posto di Claudio Bisio

Italia’s Got Talent : Joe Bastianich nuovo giudice. Addio a Claudio Bisio : Aria nuova per Italia’s Got Talent. Dietro al bancone del divertente Talent show di Tv8 arriva a dire la sua Joe Bastianich, che sostituirà il volto storico della trasmissione, Claudio Bisio. L’annuncio di qualche novità per la nuova stagione era atteso e ora arriva per la seguitissima trasmissione un cambiamento di cui molti sono già curiosi di osservare le conseguenze. Sarà interessante vedere la verve istrionica e pungente dell’ex giudice di ...

Joe Bastianich è il nuovo giudice di Italia’s Got Talent : Joe Bastianich sbarca ad Italia’s Got Talent, sarà il nuovo giudice Dopo aver detto addio a Masterchef, Joe Bastianich passerà dalle sfide tra padelle a quelle canore, di recitazione, danza e chi più ne ha ne metta. Il famoso imprenditore americano è infatti il nuovo volto di Italia’s Got Talent dove vestirà i panni di […] L'articolo Joe Bastianich è il nuovo giudice di Italia’s Got Talent proviene da Gossip e Tv.

Joe Bastianich è il nuovo giudice di Italia’s got talent : Joe Bastianich sarà il giudice della nuova edizione di “Italia’s got talent”. Al suo fianco, confermatissimi, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, il talent show andrà in onda prossimamente su Tv8. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, torna Lodovica Comello con la sua simpatia e indiscussa empatia. Joe Bastianich imprenditore e ristoratore di fama internazionale, è noto al grande pubblico televisivo ...

JOE Bastianich nuovo GIUDICE ITALIA'S GOT TALENT/ Ex MasterChef al posto di Bisio : Joe BASTIANICH NUOVO GIUDICE di ITALIA'S got TALENT. Le parole dell'ex volto di MasterChef: affiancherà Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.

Joe Bastianich - finalmente svelato il nuovo ruolo tv del volto Sky : Joe Bastianich non sarà più tra i giudici di Masterchef, e questo è noto. Ma se in molti avevano pensato che l’imprenditore sarebbe entrato a far parte della giuria di X Factor ecco che a smentire tutto ci pensa Sky: giuria sì, ma di Italia’s Got Talent, in onda su Tv8. Bastianich prende così il posto lasciato vacante da Claudio Bisio, impegnato nelle riprese della nuova commedia Sky ‘Cops – Una banda di ...

Bastianich nuovo giudice di ‘Italia’s got talent’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Joe Bastianich è il volto nuovo della prossima edizione di “Italia’s Got Talent”. Al suo fianco, confermatissimi, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Con questo poker d’assi in giuria il talent show, prodotto da Fremantle, in onda prossimamente su Tv8, si appresta a intraprendere un nuovo viaggio in cerca del miglior talento d’Italia. Alla conduzione, per il ...

Italia's Got Talent - Joe Bastianich nuovo giudice al posto di Claudio Bisio : New entry per Italia’s Got Talent 2019: Joe Bastianich è il nuovo giudice della prossima edizione, al fianco dei confermati Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano, quest'ultimo da 5 anni nel cast. Bastianich ha quindi lasciato la giuria in piedi di MasterChef Italia, che ha tenuto a battesimo quasi 10 anni fa, per sedersi dietro al bancone di IGT 2019. Il suo nome era circolato per X Factor, vista la sua passione per la musica che ...

Joe Bastianich è il nuovo giudice di «Italia’s Got Talent» : Joe BastianichJoe BastianichJoe BastianichJoe BastianichJoe BastianichJoe BastianichJoe BastianichJoe BastianichJoe BastianichDopo l’addio a MasterChef e il tramonto dell’ipotesi X Factor, era inevitabile che Joe Bastianich non restasse con le mani in mano. Detto fatto: l’imprenditore e ristoratore di fama internazionale sarà il nuovo giudice di Italia’s Got Talent al fianco dei confermatissimi Federica Pellegrini, Mara ...