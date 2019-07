Basket | Italia vincente all’esordio nella preparazione per i Mondiali | a Trento Romania

Basket – Trentino Cup : l’Italia non lascia scampo alla Romania - gli azzurri staccano il pass per la finale : La Nazionale Italiana di Basket ha battuto senza problemi la Romania nella semifinale della Trentino Cup, imponendosi con il punteggio di 88-60 Ottima prestazione per la Nazionale Italiana di Basket nella prima partita di Trentino Cup, gli azzurri superano senza problemi la Romania staccando il pass per la finale. alla BLM Group Arena di Trento, gli uomini di Sacchetti si impongono con il punteggio di 88-60, guadagnandosi così la ...

Basket - il calendario delle amichevoli estive dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia si sta preparando per affrontare i Mondiali 2019 di Basket che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, la nostra Nazionale ha incominciato la marcia verso la rassegna iridata e sono stati programmati ben quattro torneo amichevoli (con 11 partite complessive) da affrontare durante l’estate. Gli azzurri sono attesi da un mese intenso di gioco e di allenamenti per arrivare al top della forma ...

Trentino Basket Cup – Oggi l’Italia sfida la Romania : out Belinelli - Gallinari e Datome : Da Oggi a Trento la Trentino Basket Cup. Italia-Romania ore 20.30. Out per il Torneo Belinelli, Gallinari e Datome. Fuori contro i romeni anche Filloy, Moraschini e B. Sacchetti Dopo sette giorni di allenamento, l’Italia è pronta a scendere in campo per il primo torneo della sua Estate mondiale. Presso il Grand Hotel Trento è stata presentata la settima edizione della Trentino Basket Cup, quadrangolare in programma il 30 e 31 luglio ...

Basket - Mondiali 2019 : domani l’Italia inizia i match di avvicinamento alla rassegna iridata con la Trentino Basket Cup : Comincia domani l’avvicinamento dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019: la Nazionale di Meo Sacchetti inizia il tempo delle amichevoli e anche delle valutazioni sugli elementi da portare a Foshan, sede del primo girone dal 31 agosto al 4 settembre, con gli azzurri sorteggiati assieme ad Angola, Filippine e Serbia. L’occasione di cominciare verrà dalla Trentino Basket Cup, un appuntamento ormai tradizionale che si svolge alla BLM ...

Basket - Europei Under18 2019 : l’Italia batte 64-58 la Lituania - domani grande sfida alla Russia : Dopo la sconfitta all’esordio l’ItalBasket Under 18 si rialza battendo per 64-58 la Lituania nella seconda partita valida del Girone B agli Europei di categoria che si stanno svolgendo in questi giorni in Grecia. Decisivo il break sul finale di primo tempo quando, trascinati da Sasha Grant e Davide Casarin, gli azzurri si sono spinti a +8 “tagliando le gambe” agli avversari. Tra gli azzurri davvero importanti le prestazioni di Davide Casarin, 13 ...

Basket - Europei Under 18 2019 : Italia-Montenegro 54-62. Sconfitta all’esordio per gli azzurrini : Partenza difficile per la Nazionale italiana agli Europei Under 18 2019 di Basket maschile. Alla Portaria Hall di Volos (Grecia), la formazione allenata da Antonio Bocchino è stata Sconfitta dal Montenegro con il punteggio di 54-62 al termine di una partita con poche luci e tante ombre, nella quale gli azzurri hanno sempre inseguito gli avversari avvicinandosi soltanto in paio di occasioni ma non dando mai l’impressione di poter riaprire ...

Basket : gran colpo della Virtus Roma - che riporta Jerome Dyson in Italia : Chiunque abbia vissuto da tifoso o neutrale la finale scudetto 2014-2015 ricorda perfettamente un momento, alla fine del primo tempo supplementare della leggendaria gara-6. Con l’ultima azione in mano a Sassari, e Reggio Emilia avanti 88-90, Jerome Dyson si accorge di un varco nella difesa, e nessuno fa in tempo a chiuderlo che il numero 11 vola a schiacciare facendo esplodere il PalaSerradimigni. L’Italia può ora tornare ad ...

Basket - domani scatta la 36ª edizione del FIBA U18 European Championship : Italia nel Girone B : L’Italia esordirà contro il Montenegro per poi affrontare la Lituania e la Russia, dal 31 luglio la seconda fase Da domani, 27 luglio, e fino al 4 agosto nella località greca andrà in scena la 36esima edizione del FIBA U18 European Championship. Inserita nel Girone B, l’Italia esordirà contro il Montenegro (ore 13.30 in Italia). Poi le gare contro la Lituania (28 luglio, ore 18.00 in Italia) e la Russia (29 luglio, ore 18.00 in ...

Basket femminile 3×3 : a Settembre partirà la 3X3 Italian Women League : Continua la crescita del Basket 3×3 in Italia. Il prossimo anno si assegneranno anche le prime medaglie olimpiche a Tokyo, fattore che aiuterà certamente l’esplosione definitiva di questa disciplina. A Settembre nascerà la “3X3 Italian Women League”, un progetto creato dalla collaborazione tra Lega Basket femminile, FIP e Comitati Regionali FIP. Si tratta di un circuito composto da nove tappe lungo tutta l’Italia. Un ...

Basket : Michele Vitali torna in Italia e approda alla Dinamo Sassari : Dopo un anno di esperienza ad Andorra, con il MoraBanc, per Michele Vitali è giunto il tempo del ritorno in Italia. La destinazione è sarda, e si chiama Dinamo Sassari, dove va a far compagnia a un parco Italiani già particolarmente ampio (ci sono Marco Spissu, Stefano Gentile, Achille Polonara, Lorenzo Bucarelli e i veterani Jack Devecchi e Daniele Magro). Nell’ultima stagione in Liga ACB Vitali ha messo insieme cifre di tutto rispetto: ...

Basket femminile 3×3 - World Series 2019 : Italia sconfitta da Repubblica Ceca e Cina nella prima giornata : giornata da dimenticare per la Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di La Rochelle (Francia) delle World Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre, campionesse iridate lo scorso anno, hanno pagato a caro prezzo l’assenza di Rae Lin D’Alie rimediando due sconfitte e avviCinando pericolosamente l’eliminazione in vista della seconda giornata. Debora Carangelo, Giulia ...

Basket - Mondiali 2019 : Bruno Fernando e Yanick Moreira tra i preconvocati dell’Angola - avversaria dell’Italia nel girone : Cominciano a prendere forma le rose delle prossime avversarie della Nazionale italiana nei Mondiali 2019 di Basket maschile che si svolgeranno in Cina tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. La formazione allenata da Meo Sacchetti dovrà vedersela con Serbia, Angola e Filippine nel girone eliminatorio e in giornata la Federazione dell’Angola ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati per il primo raduno in vista della ...

Mondiali Basket 2019 – L’emozione di Datome : “da capitano gioie e delusioni doppie. Sarà speciale indossare la maglia dell’Italia” : Gigi Datome descrive la sua emozione per i prossimi Mondiali di Basket 2019: il capitano azzurro è pronto a guidare l’Italia nel corso della kermesse cinese I Mondiali di Basket 2019 si avvicinano e l’Italia è pronta a lavorare in vista della kermesse cinese. C’è tanta emozione per gli azzurri che, Belinelli a parte, vivranno il primo Mondiale delle loro carriere. Lo spiega uno fra i più esperti del gruppo, capitan Gigi ...

Basket - Qualificazioni Europei 2021 : Italia con Russia - Macedonia ed Estonia - ma fuori classifica in quanto paese ospitante : Si è svolto questa mattina a Monaco di Baviera, in Germania, il sorteggio delle Qualificazioni all’Europeo 2021 di Basket maschile. La Nazionale Italiana ha seguito la procedura di estrazione con interesse relativo dal momento che l’assegnazione a Milano di uno dei quattro gironi della fase a gironi della prossima rassegna iridata ha garantito agli azzurri la sicurezza del posto nella manifestazione. La FIBA ha deciso comunque che le ...