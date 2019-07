Basket | il calendario delle amichevoli estive dell’Italia Date | programma | orari e tv

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : diramato il calendario. Schio-Ragusa alla terza nel nuovo format a 14 squadre : Il Settore Agonistico della FIP ha rilasciato pochi minuti fa il calendario della stagione 2019-2020 di Serie A1 femminile. La prima giornata si terrà tra il 5 e 6 ottobre nell’ormai consueta forma dell’opening day, che vedrà la luce a Chianciano Terme. Sono molte le novità che caratterizzano l’annata in divenire. Innanzitutto si torna alle 14 squadre, come non accadeva dall’annata 2015-2016. Alle promozioni di Costa ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : il calendario e le date delle partite dell’Olimpia Milano. Il programma completo : Con il rilascio del calendario della stagione 2019-2020 di Eurolega, anche l’Olimpia Milano conosce l’ordine nel quale dovrà affrontare le proprie avversarie. L’avventura europea milanese parte nel segno tedesco, visto che primo avversario è il Bayern Monaco in trasferta. L’esordio in casa è previsto per l’11 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas, mentre la prima sfida di cartello al Mediolanum Forum di Assago è quella ...

Calendario Eurolega Basket 2019-2020 : tutte le date e il programma di regular season - playoff e Final Four : Sarà una stagione più lunga del solito, quella dell’Eurolega 2019-2020, la quarta che si gioca con la formula del girone unico prima dei quarti di Finale e delle Final Four. Con l’aggiunta di ASVEL Villeurbanne e Zenit San Pietroburgo salgono a 18 le partecipanti al massimo torneo continentale per club, che nella scorsa stagione è stato vinto dal CSKA Mosca in Finale sull’Anadolu Efes Istanbul. L’Olimpia Milano si è ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : rilasciato il calendario. Milano inizia a Monaco - Anadolu Efes-CSKA Mosca si replica a dicembre : E’ stato rilasciato poco fa l’intero calendario dell’edizione 2019-2020 di Eurolega, che quest’anno vivrà un allargamento a 18 squadre e la disputa delle Final Four a Colonia, in Germania. L’esordio dell’Olimpia Milano del nuovo corso di Ettore Messina sarà in trasferta, a Monaco, il 3 ottobre, mentre l’esordio in casa si terrà l’11 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas. Tornerà quasi subito nel nostro ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia del Basket maschile sarà presente alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone con Canada, Norvegia e Germania: gli azzurri cercheranno di qualificarsi ai quarti di finale e di inseguire una medaglia di fronte al caloroso pubblico del PalaBarbuto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite dell’Italia ...

Europei Basket femminile 2019 - il tabellone verso la finale : calendario - programma - date - orari e tv. Italia-Russia agli ottavi : L’Italia affronterà la Russia negli ottavi di finale degli Europei 2019 di basket femminile, le azzurre scenderanno in campo martedì 2 luglio per affrontare un avversario di primissimo piano e che sarà molto difficile da battere. Le azzurre saranno chiamate a compiere una vera e propria impresa in quel di Belgrado (Serbia) se vorranno proseguire la propria avventura nella rassegna continentale e giocare il quarto di finale contro la già ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario e le date delle partite dell’Italia. Programma - orari e tv : Si avvicina il momento del debutto dell’ItalBasket femminile agli Europei 2019, in Programma da giovedì 27 a domenica 7 luglio in Serbia e in Lettonia, con fase finale a Belgrado, capitale serba. Che l’Italia possa passare il girone di Nis senza troppi problemi appare chiaro, ma il vero problema riguarda la posizione e l’incrocio potenziale negli spareggi, con il gruppo D, quello di ferro, con Russia, Belgio e Serbia. Molto ...

Calendario Europei Basket femminile 2019 : date - gironi - programma - orari e tv : Si aprirà questa settimana uno degli appuntamenti più attesi per la pallacanestro internazionale nella stagione estiva: da giovedì 27 giugno a domenica 7 luglio si svolgeranno infatti gli Europei 2019 di basket femminile, in programma tra Serbia e Lettonia. L’Italia ha conquistato agevolmente la qualificazione e sarà inserita nel girone C con Ungheria, Turchia e Slovenia, con l’obiettivo di superare la prima fase e di chiudere almeno al sesto ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv dai gironi alla finale : Si avvicina il momento di EuroBasket Women 2019, che alle nostre latitudini ha una definizione, tradotta, che si riassume in Europei di Basket femminile 2019. Si gioca in Serbia e in Lettonia, con un’organizzazione congiunta che porta otto squadre all’Arena di Riga, impianto da 11.200 posti che già ospitò l’edizione 2009, e altre otto tra il Cair Sports Center di Nis, la terza più grande città di Serbia, e la Crystal Hall di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : il calendario e gli orari di tutte le partite dell’Italia. Il programma completo : Si svolgerà questa settimana il Mondiale 2019 di Basket 3×3, manifestazione organizzata direttamente dalla FIBA che vedrà scendere in campo ad Amsterdam (Olanda) un totale di 40 squadre tra settore maschile e settore femminile. La Serbia difende il titolo tra gli uomini, mentre tra le donne le azzurre proveranno a ripetere la straordinaria impresa con cui lo scorso anno hanno regalato all’Italia il primo titolo iridato della propria storia ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Settimana importante, quella per il Basket 3×3 a livello globale: in sei giorni, ad Amsterdam, si gioca la FIBA 3×3 World Cup, in altre parole i Mondiali di questa disciplina giovane, derivata dalla pallacanestro classica con forti elementi di quella di strada. In terra olandese saranno la Serbia e l’Italia a difendere i titoli maschile e femminile. I serbi si presentano ancora una volta da favoriti, considerando che nel ranking ...

DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA/ Streaming video e tv : calendario azzurro - Basket donne - : DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Parma, altra amichevole di basket femminile.