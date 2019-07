Barbara d’Urso al volante dopo 15 anni per il promo di Domenica Live | “È andato tutto

Barbara d’Urso - ex del Grande Fratello confessa : “L’ho dimenticata” : GF, Alberto Mezzetti dimentica Barbara d’Urso: “Guardo avanti” Alberto Mezzetti del Grande Fratello è noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato, e vinto, il reality più famoso di sempre condotto da Barbara d’Urso. L’ex concorrente ha sempre dichiarato di avere avuto, subito dopo la fine del programma, un bellissimo rapporto con la conduttrice tanto da frequentarsi anche a telecamere spente. ...

Barbara d’Urso - confermata su Instagram la conduzione di Domenica Live : Barbara D’Urso non si ferma e, dopo il periodo estivo, è pronta a dominare, di nuovo, il pomeriggio di Canale 5. È stato riconfermato, infatti, il suo ritorno al timone di Domenica Live. Ad annunciarlo proprio lei, tramite il suo profilo Instagram dove ha pubblicato, in anteprima, lo spot di Domenica Live che andrà in onda nei prossimi giorni. Un video stravagante, in cui Barbara D’Urso interpreta personaggi in attesa di un pulmino. Presenti ...

“Ti sei rifatta!”. Barbara d’Urso - la nuova foto scatena il putiferio : Barbara D’Urso. Non c’è giorno in pratica che non si parli di lei, anche se al momento non è in video. La regina di Mediaset che quest’anno è andata in onda sette giorni sette tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso è in vacanza ma non rinuncia ad aggiornare i suoi tantissimi fan. Solo su Instagram ne conta oltre due milioni e sotto ogni foto raccoglie un diluvio di cuoricini e complimenti, ma anche ...

Domenica Live - Barbara d’Urso sfida Francesca Fialdini : “Sarò con voi” : Francesca Fialdini: Barbara d’Urso ritorna con Domenica Live E’ ufficiale: Barbara d’Urso tornerà con Domenica Live. Dopo mesi di dubbi e perplessità, la bella conduttrice partenopea ha confermato ai suoi fedeli telespettatori che tornerà a condurre il suo programma della Domenica, ma in versione ridotta: Barbara andrà in onda dalle 17 e 30 circa, andandosi a scontrare con il nuovo programma di Francesca Fialdini. Io non vi ...

Barbara d’Urso - Paolo Ruffini confessa : “Non è disonesta!” : Barbara d’Urso: Paolo Ruffini spezza una lancia in suo favore Paolo Ruffini sarà il nuovo conduttore della terza edizione de La Pupa e il Secchione. E oggi a TvBlog ha voluto parlare proprio di questa trasmissione, ma non solo. Difatti in questa circostanza ha anche parlato di Barbara d’Urso, facendo delle clamorose rivelazioni. Cosa ha detto? Il fidanzato di Diana Del Bufalo, parlando della sua carriera, ha anche confessato di aver ...

Accappatoio e gambe accavallate. Barbara d’Urso fa vedere tutto e i fan perdono i sensi : Barbara D’Urso, regina di Canale 5, si sta godendo le sue meravigliose vacanze estive. Dopo un anno di lavoro tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha deciso di staccare la spina dalla quotidianità, per poi ritornare a settembre più carica di sempre, per il pubblico che fedele la segue ormai da anni. Quest’anno ha dovuto affrontare anche la sfida del nuovo programma Non è la D’Urso, che ...

Ruby ter - anche Sgarbi e Barbara d’Urso tra i testi : Sfileranno decine e decine di testimoni nel processo sul caso Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi imputato, assieme ad altre 28 persone, tra cui molte 'olgettine', per corruzione in atti giudiziari per aver comprato, secondo l'accusa, il silenzio sulle cene a luci rosse ad Arcore. I giudici, infatti, hanno deciso di ammettere tutti i testi richiesti dai pm e dalle difese, compresi i due piu' 'singolari' citati dal legale dell'ex premier, ...

Barbara d’Urso ballerina da bambina fan in delirio sui social : Molto spesso Barbara D’Urso pubblicata delle foto sui social, questa volta la foto su “Instagram” da bambina nelle vesti da ballerina i fan sono impazziti: «Martedi` amarcord… Ma quando ballo mi sento ancora così, Carmelitissima!!!», ha scritto Barbara D’Urso. «Sempre con un magnifico sorriso», commentano i suoi follower. E c’è chi la difende da alcune critiche ricevute in passato: «La realtà che non mente che fa danza da ...

Denis Dosio aggredito e sfregiato in volto. Paura per il giovane opinionista di Barbara D’Urso : È uno degli opinionisti più giovani e più belli di Canale 5, delle trasmissioni di Barbara D’Urso. E per questo anche uno dei più invidiati. Si chiama Denis Dosio e nelle ultime ore è stato vittima di un violento attacco. Famosissimo ormai sia sul piccolo schermo che nella rete, è diventato un influencer di successo. Ha solo diciotto anni ma sa muoversi davanti alle telecamere con il fare di un veterano: è bellissimo, simpatico e anche ...