Bambin Gesù | nuova ambulanza per emergenze neonatali

Bambino Gesù - una nuova ambulanza per il trasporto d’emergenza neonatale : Il nuovo mezzo, donato da un privato, consente di assistere anche i neonati più critici e complessi. Una nuova ambulanza va ad ingrandire le fila di quelle già in dotazione al Servizio di trasporto Emergenza neonatale (STEN) dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La vettura è stata donata da un privato cittadino attraverso la Fondazione Bambino Gesù ONLUS. Lo STEN è un servizio dedicato al neonato patologico (0-2 mesi con peso inferiore ai 5,5 ...

Una serata di Stelle per il Bambino Gesù : Amadeus tra musica e solidarietà in attesa di Sanremo : Una serata di Stelle per il Bambino Gesù In attesa dell’ufficialità delle voci sempre più insistenti che lo vedrebbero padrone di casa del Festival di Sanremo 2020, Amadeus sarà il conduttore il prossimo 20 novembre di Una serata di Stelle per il Bambino Gesù, un grande evento di solidarietà a favore del noto ospedale romano. La serata in onda in diretta su Rai1, a partire dalle 20.35, si terrà nell’Aula Paolo VI della Città del ...

I numeri dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : 324 trapianti di organi - cellule e tessuti - più di 13mila pazienti “rari” : Quasi 2 milioni di prestazioni ambulatoriali e 29mila ricoveri. 324 trapianti di organi, cellule e tessuti e più di 13mila pazienti “rari”. Cresce l’attività clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e cresce la produzione scientifica, che raggiunge il numero di 679 pubblicazioni per 2.968 punti di Impact Factor Grezzo (IFG), il valore che ne misura il “peso”. L’Ospedale Pediatrico della Santa Sede anticipa i risultati dell’Attività ...

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : terapia dell’avventura con Nave Italia : Tutti a bordo, si riparte. Nuove avventure in mare aperto per i pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù grazie a Nave Italia, il brigantino a vela che la Fondazione Tender to Nave Italia Onlus (costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano) dedica al recupero delle persone affette da disagio fisico o psichico attraverso una vera e propria “terapia dell’avventura”. Dal 2011 la collaborazione tra Fondazione Tender to Nave ...

Zingaretti : con eccellenze come Bambin Gesù siamo al centro del mondo : Roma – “Ci sono delle realta’ di cui il Paese e’ orgoglioso. Il Bambino Gesu’ e’ l’ospedale del Papa ma e’ anche uno di quelli che rende il nostro sistema sanitario il centro del mondo. Per questo e’ importante venire a visitarlo, per fare una narrazione della nostra sanita’, di cui fanno parte anche queste eccellenze assolute che salvano vite umane e, in questo caso, permettono a ...

Accordo tra LIRH-Ospedale Bambino Gesù : nasce lo Spazio Huntington per i Bambini e le famiglie : “E’ stato quasi come essere a casa. Per la prima volta, mia figlia ha conosciuto un’altra bambina con la sua stessa malattia e ha giocato con lei. Invito tutte le mamme che vivono la mia situazione a non avere paura e a contattare il numero verde 800.388.330 per saperne di più,” dichiara Silvia, mamma della piccola Noemi, affetta dalla forma pediatrica di Huntington, malattia genetica rara del sistema nervoso. Silvia è la prima mamma ...

Il dolore della perdita e le vite salvate - 6 trapianti in 5 giorni al Bambino Gesù : 2 reni - 3 fegati e un cuore da 4 Regioni [GALLERY] : Due trapianti di rene, tre di fegato e uno di cuore. In tutto, 6 trapianti di organo che hanno cambiato la vita ad altrettanti bambini in lista di attesa. È il frutto dell’intensa attività trapiantologica effettuata in 5 giorni dai medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Numeri particolarmente alti anche per una struttura come il Bambino Gesù, unico ospedale pediatrico europeo dove si effettua ogni tipo di trapianto oggi ...

First Lady Ecuador firma intesa per sviluppo assistenza al Bambin Gesù : Roma – È stata accolta con un mazzo di fiori donatole da una piccola paziente dell’ospedale la First Lady dell’Ecuador, Rocio Gonzalez de Moreno, che questa mattina ha fatto visita alla sede del Gianicolo del Bambino Gesu’, a Roma. Accompagnata dalla presidente dell’ospedale pediatrico della Santa Sede, Mariella Enoc e dal direttore sanitario, Massimiliano Raponi, la consorte del presidente Ecuadoregno si e’ ...

Progetti Bambino Gesù - alleviare sofferenza con musica e giochi : Roma – L’ospedale non solo come luogo di cura ma come fonte di sorrisi, gioia e, perche’ no, spazio per fare musica e arte. Capita di respirare questa atmosfera quando si varca la soglia della Ludoteca dell’Ospedale Bambino Gesu’ di Roma. Adriano Mastrolorenzo, Responsabile dell’assistenza ludica per i pazienti e del progetto ‘musica in corsia’, apre le porte all’agenzia Dire e spiega la ...

Putin incontra il Papa in Vaticano. Intesa Bambin Gesù-Ospedali pediatrici Russia : La prima tappa della visita ufficiale di Vladimir Putin in Italia è stata la Città del Vaticano per l'incontro tra il presidente russo e Papa Francesco. Nei "cordiali colloqui" che Putin ha avuto oggi in Vaticano col Papa e col segretario di Stato card. Pietro Parolin, fa sapere la Santa Sede, "e' stata espressa da ambo le Parti soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, ulteriormente rafforzatesi con la firma, in data odierna, di ...

“Ogni storia merita un lieto fine” : al via la campagna per l’Istituto dei Tumori e dei Trapianti del Bambino Gesù : “Ogni storia merita un lieto fine” è il messaggio della campagna di comunicazione sociale promossa dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per avviare una raccolta fondi in vista della realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti. La nuova struttura si è resa necessaria per offrire spazi più adeguati e tecnologie più sofisticate all’aumentata richiesta di accoglienza di bambini che necessitano di cure oncologiche o di trapianto di ...

Fattoria Tellus partner del 150° anniversario dell'Ospedale Bambino Gesù : Roma, 18 giu. (Labitalia) - Fattoria Tellus, l’ultimo progetto delle sorelle Dominga, Marta ed En[...]

Pediatria - Roma : il delfino Denny al Bambino Gesù per i bimbi con il diabete : E’ stato un pomeriggio di festa all’ospedale Bambino Gesù di Roma quello di oggi interamente dedicato a tutti i bambini con diabete e alle loro famiglie. Nella sede di San Paolo è entrato un delfino come ‘ambasciatore’ per riaccendere la speranza dei bambini costretti a convivere con questa malattia. L’iniziativa, ideata da Monica Priore, atleta e diabetica di tipo 1, nasce dal suo ultimo libro ‘Il Grande ...