Aziende sanitarie Sicilia orientale | graduatoria Anestesisti e Rianimatori

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi : 51 posti nelle Aziende sanitarie dell’Emilia Romagna : In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 3 bandi dei Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi per l’assunzione di 51 unità nelle Asl dell’Emilia Romagna . Le figure ricercate: 17 Assistenti Amministrativi , categoria C; 17 Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, settore economico-finanziario; 17 Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, area giuridico-amministrativa. In questo articolo ...

Concorso Assistenti Amministrativi - 71 posti nelle Aziende sanitarie dell’Emilia Romagna : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione di 71 figure con Concorso Assistenti Amministrativi. Nella procedura selettiva verranno valutati i titoli posseduti e i punteggi ottenuti nelle prove d’esame per stilare le graduatorie. I 71 Assistenti Amministrativi verranno inquadrati in categoria C a tempo indeterminato e verranno così assegnati: 16 posti presso l’Azienda USL di Bologna; 8 presso l’Azienda ...