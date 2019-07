Avvocata milanese insultata per aver soccorso extracomunitario

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) Un’è stata pesantementeda un gruppo di persone perun uomo ecuadoriano ubriaco. Questo è successo domenica mattina al parco Forlanini di Milano e lo riporta il Corriere della Sera.Beatrice Bordino percorrendo con i suoi due cani via Tna, nella zona est della città, quando ha visto l’uomo, un ecuadoriano di 30 anni, sdraiato per terra. «Era sdraiato in posizione innaturale, a faccia in giù, appena l’ho visto mi sono messa d’istinto a correre. Le persone quasi gli camminavano sopra, nessuno si interessava del suo stato»Bordino, dopo essersi accertata che il giovane fosse vivo, ha cercato di chiamare un’ambulanza ma è stata fermata dagli insulti di un gruppo di persone, tra cui due addetti dell’Amsa, l’azienda addetta allo smaltimento dei rifiuti di ...

