Avversarie in campo | fidanzate nella vita | Van Uytvanck e Minnen | il bacio dopo il match

(Di martedì 30 luglio 2019) Alison Vane Greethanno disputato il primotranel torneo di Karlsruhe: ilfra le due nel postè diventato subito virale Dal challenger di Karlsruhe arriva una bellissima storia. Alison Vane Greetsi sono affrontate per la prima volta da…! Per uno strano scherzo del tabellone le due ragazze,da 3 anni e dichiaratamente omosessuali, si sono ritrovate l’una contro l’altra. Al termine del, vinto dalla Van, le due si sono salutate a rete con un tenero abbraccio ed un dolceche è diventato subito virale sui social. This exchange at the net between @AlisonVanU and @Greet97 is so freaking cute #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq — Suzanne Lam (@baddragonite) July 29, 2019 L'articoloin: Van, il ...

