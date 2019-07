Avanzano gli incendi in Siberia | si rischia il disastro nell’Artico | preoccupanti

Tennis - WTA Washington 2019 : risultati di lunedì 29 luglio. Avanzano Sofia Kenin e Lesia Tsurenko : Si sono disputati tra la serata di ieri e la nottata di oggi i primi otto incontri di primo turno del singolare femminile del Citi Open di Washington, torneo WTA International. Tra le teste di serie Avanzano senza alcun problema la statunitense di origine russa Sofia Kenin, numero 3, e l’ucraina Lesia Tsurenko, numero 5, mentre vanno fuori la numero 6 e la numero 7 del tabellone, la ceca Katerina Siniakova e la russa Anastasia Pavlyuchenkova, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 24 luglio. 4×100 mista mista in finale con record! Avanzano Cusinato e Miressi - subito fuori Condorelli e Scalia : Al Nambu Acquatic Center di Gwangju sono andate in scena questa mattina le batterie che hanno inaugurato la quarta giornata di gare del Mondiale 2019 di Nuoto, preludio delle cinque finali che vivremo questo pomeriggio con grandi speranze per quanto riguarda i nostri colori. La giornata non è iniziata in modo positivo, visto che la prima competizione in programma è stata la 50 dorso femminile con la nostra Silvia Scalia che andava a caccia del ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : i risultati di martedì 23 luglio. Thiem e Zverev Avanzano al secondo turno - Fognini promosso - Cecchinato out : Ad Amburgo (Germania) la giornata degli incontri del torneo ATP di Tennis appartiene già all’album dei ricordi. Andiamo a illustrare cosa è accaduto di significativo sulla terra rossa tedesca. Partiamo dai grossi calibri, ovvero Alexander Zverer e Dominic Thiem. Sascha, davanti al pubblico di casa, ha affrontato l’insidioso cileno Nicolas Jarry (n.38 ATP), reduce dalla vittoria a Bastad (Svezia). Il teutonico si è imposto con il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 22 luglio. Avanzano Quadarella - Panziera - Sabbioni e Megli - bene le azzurre nei 100 rana ma che pasticcio la FINA : Mattinata decisamente carica di emozioni quella di Gwangju dove al Nambu Aquatics Center sono andate in scena le batterie della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019, con gli atleti italiani presenti che hanno complessivamente ben figurato; al di là dei risultati però, ciò che rimarrà impresso di questa nottata è certamente il grosso pasticcio della FINA con i device di partenza che hanno fortemente condizionato le batterie dei 100 dorso, ...

Scherma - Mondiali 2019 : Curatoli e Samele Avanzano agli ottavi. Eliminati Montano e Berrè : Ci saranno due azzurri negli ottavi di finale della prova individuale di sciabola maschile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Budapest. Luca Curatoli, Luigi Samele hanno superato il turno dei sedicesimi di finale, mentre sono stati Eliminati Enrico Berrè ed Aldo Montano. Il primo si è arreso per 15-13 al rumeno Tiberiu Dolniceanu dopo aver rimontato anche quattro stoccate, mentre il livornese è stato sconfitto solamente ...

Tennis - ATP Bastad 2019 : Chardy vince la battaglia con Carreno Busta. Avanzano Ramos e Dzumhur : Si sono completati i match di primo turno nel torneo ATP di Bastad. Bella vittoria del francese Jeremy Chardy, che ha superato in tre set lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-4 4-6 7-5 dopo due ore e tredici minuti di gioco. Buona la prima anche per gli argentini Londero e Delbonis, che hanno sconfitto rispettivamente il connazionale Arguello e lo spagnolo Zapata Miralles. Da segnalare anche le vittorie di Albert Ramos sul ...

Atletica - Universiadi 2019 : Bogliolo - Cestonaro e Lanciano Avanzano nel giorno dell’oro di Folorunso : La giornata dell’Italia di Atletica leggera alle Universiadi 2019 è stata impreziosita dalla medaglia d’oro conquistata da Ayomide Folorunso sui 400 metri ostacoli con tanto di tempo di lusso (54.75, seconda azzurra di sempre). L’emiliana ha surclassato la sudafricana Zeney Van der Welt (55.73) e la norvegese Amalie Iuel (56.13). Samuele Cerro ha chiuso al sesto posto nel salto triplo con 16.25 distaccato dal dominatore azero ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini vince al quinto set contro Tiafoe - Federer e Nadal Avanzano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

Scherma - Europei 2019 : tutte le fiorettiste azzurre Avanzano agli ottavi - brilla Francesca Palumbo : tutte e quattro le azzurre avanzano agli ottavi nel fioretto femminile agli Europei 2019 di Scherma, in corso di svolgimento a Düsseldorf (Germania). Le nostre portacolori si erano qualificate direttamente per il secondo turno del tabellone principale, visto il cammino perfetto nella fase a gironi, chiusa senza sconfitte. Partiamo da Francesca Palumbo, che ha dominato il proprio assalto, travolgendo 15-3 la britannica Kate Beardmore e agli ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : tutti gli azzurri Avanzano nella spada. Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 tutti e quattro gli azzurri in gara accedono quindi ai sedicesimi nella spada. 12.43 Vince Garozzo!!! Sconfitto 15-12 l’olandese Tulen. 12.37 Garozzo avanti 9-8 al termine della seconda manche, ancora tutto in bilico. 12.32 Prima manche molto equilibrata, che si chiude in parità sul 3-3. 12.27 Torniamo invece alla spada, perché inizia ora l’assalto di Enrico Garozzo, opposto all’olandese ...