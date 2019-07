Australia | un uccello la colpisce mentre è sulle montagne russe

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Lavinia Greci È accaduto in un parco divertimenti in, dove una ragazza, durante il suo giro in giostra, è stata colpita in faccia a una velocità di 115 chilometri orari. La giovane non ha riportato traumi, ma solo qualche graffio di becco alla spalla destra Nelle primissime sequenze del video che la riprende, ha un'espressione sopresa e, a tratti, spaventata. Come accade a chiunque salga sulla giostra famosa in tutto il mondo. Eppure, dopo qualche secondo, a spaventare davvero la ragazza (e probabilmente a farle male) un volatile che le ha preso, in pieno, il volto. A una velocità di circa 115 chilometri orari. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è accaduto nel Queensland, in. Protagonista della strana avventura, una giovane donna che si stava divertendo a bordo di una delle attrazioni dell'HyperCoaster, all'interno del ...

regionepiemonte : RT @MRSNTORINO: Sapevate che .. l'uccello giardiniere e l'uccello pergolato, tipici dell'Australia e della Nuova Guinea, creano a scopo esc… - MRSNTORINO : Sapevate che .. l'uccello giardiniere e l'uccello pergolato, tipici dell'Australia e della Nuova Guinea, creano a s… -