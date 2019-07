Audi Sport e i campioni azzurri della neve | alle origini della velocità

Weekend di grandi ascolti su Sportitalia con Inter e Milan. Domani Audi Cup : E' stato un fine settimana di grandi ascolti per Sportitalia (disponibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 DTT). Le dirette in esclusiva di Inter-Psg da Macao e Milan-Benfica da Boston hanno consentito all'emittente diretta da Michele Criscitiello di replicare i numeri record di questa estate di grande calcio Internazionale.Tra sabato e domenica sono stati 3,3 milioni i telespettatori...

Sportitalia si è assicurata i diritti di trasmissione della Audi Cup 2019 : Sportitalia si è assicurata i diritti di trasmissione della Audi Cup 2019 che vedrà in campo grandi top team internazionali come Real Madrid, Bayern Monaco, Tottenham e Fenerbache. Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) trasmetterà le due giornate del torneo in diretta ed esclusiva. L’Audi Cup 2019 si disputerà nel magnifico Allianz Stadium di Monaco di ...

Il grande calcio estivo su Sportitalia : trasmetterà live l’Audi Cup : Continua l’estate di grande calcio in diretta su Sportitalia. La tv di Michee Criscitiello si è infatti aggiudicata i diritti tv per trasmettere live l’Audi Cup, che si svolgerà martedì 30 e mercoledì 31 luglio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. In campo si sfideranno i padroni di casa del Bayern Monaco, gli spagnoli del […] L'articolo Il grande calcio estivo su Sportitalia: trasmetterà live l’Audi Cup è stato ...

Audi Q3 Sportback - il SUV diventa coupé : A volte basta una parola, una sfumatura, per cambiare le cose. Come nel caso dell'Audi Q3, che diventa Sportback e guadagna una nuova carrozzeria in stile SUV-coupé a 4 porte. Con questo nuovo modello la Casa di Ingolstadt aggiunge un altro tassello alla sua gamma di crossover, che è sempre più ampia e variegata. Osservandola spicca l’ampia griglia nera del single frame ottagonale, dall’andamento tridimensionale, le prese d’aria trapezoidali e ...

Audi Q3 Sportback - il nuovo suv coupé tedesco sarà anche ibrido – FOTO : SUVvia, non è certo sorprendente che la nuova gallina dalle uova d’oro di casa Audi sia un Suv come la Q3. Pertanto, non deve stupire che a Ingolstadt, sede della marca tedesca, abbiano deciso di declinare questo prodotto strategico – che era stato presentato esattamente un anno fa – anche in un’inedita edizione “Sportback”. La sua caratteristica peculiare? Il tetto sfuggente, quasi da coupé. Un vezzo stilistico che piace sempre di più ...

Audi - La gamma Q3 si allarga con la Sportback : La nuova interpretazione dell'Audi Q3 amplia la schiera delle Suv coupé dei Quattro Anelli e, nel contempo, fa sconfinare la denominazione Sportback nei territori delle ruote alte dove, fra laltro, verrà ancora utilizzata per identificare altre proposte sportiveggianti. Non rinnega le origini. Il nuovo modello rientra tra le pedine delloffensiva lanciata dallAudi nel settore delle Suv che, secondo quanto annunciato un paio di mesi fa dai vertici ...

Audi - Avviati i collAudi della RS Q3 Sportback : Con la Q3 Sportback ormai vicina al debutto l'Audi sta proseguendo i test della sua futura variante sportiva, la RS Q3 Sportback, che affiancherà l'analoga variante sportiva attesa sulla Q3. L'aggressiva RS. Il prototipo di queste foto spia non lascia molti dubbi sulla sua vera identità. Alla carrozzeria con la zona posteriore più dinamica, specifica della Q3 Sportback, sono abbinate infatti soluzioni di chiaro stampo sportivo come le ...

Gli allarmanti dati sulla pirateria Audiovisiva di eventi sportivi : L'avvento delle nuove piattaforme streaming per la visione di film o eventi sportivi è riuscito a debellare la piaga della pirateria audiovisiva soltanto in parte. I risultati di tre anni di studi e analisi elaborati dalla società Ipsos per conto della FAPAV - Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, sono impietosi. C'è stato un calo di download illegali dell'8% rispetto l'anno scorso, del 14% se comparati ai dati del ...

CorSport : Offerte da Cina e Arabia SAudita per Mertens. Se non rinnova a gennaio potrebbe andare via : Si lavora ancora al rinnovo del contratto di Dries Mertens. Il belga è il miglior realizzatore della storia del Napoli nelle coppe europee con 20 gol e in Champions con 10. Con 109 reti è il terzo marcatore di sempre del Napoli in tutte le competizioni. Lo superano solo Maradona, da cui lo separano 6 reti soltanto, e Hamsik, più lontano, che lo supera di 12 reti. L’obiettivo della prossima stagione, scrive il Corriere dello Sport, è quello di ...

CorSport : Higuain il più applAudito alla Continassa : Primo giorno di ritiro precampionato per la Juventus. Il più applaudito è stato Higuain. Lo scrive il Corriere dello Sport che racconta che Gonzalo è stato acclamato come una star, “nonostante sia di passaggio”. Idem Mandzukic, in bilico anche lui ma che i tifosi bianconeri considerano intoccabile. Sembra che l’amore dei tifosi per il Pipita non sia diminuito, scrive il quotidiano sportivo, anzi. L’accoglienza alla Continassa è stata trionfale, ...

Gli strani fischi alle Universiadi - io ho applAudito lo sport : Ieri ho assistito alla cerimonia di inaugurazione della 30ª edizione dell’Universiade di Napoli 2019 in uno stadio San Paolo lucente e rimesso a nuovo che doveva essere la sede di uno spettacolo di sport per rilanciare, per l’ennesima volta, l’immagine della città di Napoli nel mondo. Oltre 4000 atleti provenienti da tutto il pianeta hanno sfilato sulla pista di atletica dello stadio accompagnati dagli applausi e dai fischi degli spettatori ...

Motore – Nuova Audi S8 : sportiva - raffinata e futuristica [GALLERY] : La Nuova S8 coniuga l’esclusività dei modelli Audi S, la raffinatezza tipica di A8 e le prestazioni di una sportiva. Il motto “All’avanguardia della tecnica”, distintivo delle vetture di Ingolstadt, è rafforzato dalle innovative sospensioni attive predittive Nuova Audi S8 adotta un V8 biturbo con tecnologia mild-hybrid che abbina un’elevata efficienza e una straordinaria fluidità d’erogazione a performance degne di una sportiva, potendo ...

Motore – Svelata la nuova Audi S8 : sportiva - raffinata e futuristica [GALLERY] : La nuova S8 coniuga l’esclusività dei modelli Audi S, la raffinatezza tipica di A8 e le prestazioni di una sportiva. Il motto “All’avanguardia della tecnica”, distintivo delle vetture di Ingolstadt, è rafforzato dalle innovative sospensioni attive predittive nuova Audi S8 adotta un V8 biturbo con tecnologia mild-hybrid che abbina un’elevata efficienza e una straordinaria fluidità d’erogazione a performance degne di una sportiva, potendo ...

Audi S8 - l'ammiraglia sportiva si rinnova con l'ibrido leggero : Il rilancio dell'ammiraglia sportiva del brand dei “cinque anelli”, la S8, parte dall'elettrificazione il motore V8 di 4.000 cc TFSI da 571 cv e 800 Nm è infatti abbinato...