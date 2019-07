Audi Q7 - Al volante della 50 TDI da 286 cavalli

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Se un merito l'ha avuto diamo all'Q7 quel che èQ7 è quello di esser stata la prima a introdurre il concetto di sport utility nella gamma dei Quattro anelli. Non una cosa da poco, specie nell'ormai lontano 2006. Adesso, pur soffrendo l'arrivo delle Suv di dimensioni più "umane" (come tutte le concorrenti dirette, peraltro) prova a resistere giocando la carta del restyling pesante. Che la aggiorna nel campotecnologia e nel confort, sistema mild hybrid a 48V incluso. Perché chi cerca un monolocale di lusso su ruote, anche a sette posti, di solito ha le idee piuttosto chiare.Upper-class. L'effetto, come sempre, è quello di stare seduti in un salotto buono, su comode poltrone. Con il sistema Mmi touch response, mutuato dalla Q8, che porta in dote due schermi aptici uno per infotainment e navigatore e l'altro, appena sotto, per i comandi del clima e tanto ...

