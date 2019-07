Audi Cup | tutto facile per il Bayern Monaco | 6-1 al Fenerbahce FOTO

Audi Cup - Real Madrid ancora KO : Kane lancia il Tottenham in finale [FOTO] : ancora una sconfitta per il Real Madrid, seppur non pesante come quella nel derby contro l’Atletico di qualche sera fa. I blancos vengono stoppati di misura (1-0) dal Tottenham nella gara valida per la semifinale di Audi Cup. Il marcatore? Manco a dirlo, Harry Kane, che lancia gli Spurs in finale con una rete al 22′. Adesso gli inglesi attenderanno la vincente della sfida di stasera tra Bayern Monaco e Fenerbahce. In alto la ...

Audi Cup - Real Madrid-Tottenham live su Sportitalia : Dove vedere Audi Cup in Tv e streaming – Continua l’estate di grande calcio in diretta su Sportitalia. La tv di Michele Criscitiello trasmetterà l’Audi Cup, che si svolgerà a partire da oggi, martedì 30 luglio, fino a domani, mercoledì 31 luglio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. In campo si sfideranno i padroni di […] L'articolo Audi Cup, Real Madrid-Tottenham live su Sportitalia è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Zidane non convoca James (e Bale) per l’Audi Cup : Secondo AS Florentino Perez avrebbe comunicato la decisione di trattenerlo al Real Madrid. Intanto, però, Zidane ha escluso il colombiano – che ha cominciato oggi gli allenamenti – e Gareth Bale dalla lista dei convocati per l’Audi Cup in programma domani e dopodomani a Monaco di Baviera. Zidane non vuole i due calciatori. Bale è stato a un passo dalla Cina e potrebbe rientrare nell’operazione Pogba al Real Madrid. Per ...

Weekend di grandi ascolti su Sportitalia con Inter e Milan. Domani Audi Cup : E' stato un fine settimana di grandi ascolti per Sportitalia (disponibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 DTT). Le dirette in esclusiva di Inter-Psg da Macao e Milan-Benfica da Boston hanno consentito all'emittente diretta da Michele Criscitiello di replicare i numeri record di questa estate di grande calcio Internazionale.Tra sabato e domenica sono stati 3,3 milioni i telespettatori...

Sportitalia si è assicurata i diritti di trasmissione della Audi Cup 2019 : Sportitalia si è assicurata i diritti di trasmissione della Audi Cup 2019 che vedrà in campo grandi top team internazionali come Real Madrid, Bayern Monaco, Tottenham e Fenerbache. Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) trasmetterà le due giornate del torneo in diretta ed esclusiva. L’Audi Cup 2019 si disputerà nel magnifico Allianz Stadium di Monaco di ...

Il grande calcio estivo su Sportitalia : trasmetterà live l’Audi Cup : Continua l’estate di grande calcio in diretta su Sportitalia. La tv di Michee Criscitiello si è infatti aggiudicata i diritti tv per trasmettere live l’Audi Cup, che si svolgerà martedì 30 e mercoledì 31 luglio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. In campo si sfideranno i padroni di casa del Bayern Monaco, gli spagnoli del […] L'articolo Il grande calcio estivo su Sportitalia: trasmetterà live l’Audi Cup è stato ...

Donare per vincere : la nuova campagna AIL mette in palio i pass per la Gillette Padel Vip Cup a SabAudia con Totti e tanti altri campioni : La nuova campagna a sostegno di AIL è su Wishraiser: in palio i pass per la finale della Gillette Padel Vip Cup a Sabaudia con Francesco Totti e tanti altri campioni. Con una donazione si potrà vincere un week-end da sogno per due a Sabaudia e vivere da vere star tutta l’emozione della Gillette Padel Vip Cup Donare per vincere: è online ora su Wishraiser la campagna di raccolta fondi per AIL, l’Associazione Italiana contro le ...