Atalanta | è già show | 1-4 in casa del Norwich | Muriel subito scatenato

DIRETTA/ Atalanta Norwich - risultato live 1-1 - : Muriel pareggia i conti per la Dea! : DIRETTA Atalanta Norwich streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita amichevole che la Dea gioca contro una squadra di Premier League.

Atalanta - i convocati di Gian Piero Gasperini per la tournée nel Regno Unito : Atalanta, anteprima della grande stagione che attende i bergamaschi. La troupe di Gasperini va in tournée nel Regno Unito. Questi i convocati del tecnico degli orobici, ben 24. 99 Barrow, 21 Castagne, 90 Colley, 15 De Roon, 19 Djimsiti, 11 Freuler, 95 Gollini, 10 Gomez, 8 Gosens, 33 Hateboer, 41 Ibañez, 72 Ilicic, 18 Malinovskyi, 5 Masiello, 9 Muriel, 55 Okoli, 6 Palomino, 88 Pasalic, 22 Pessina, 7 Reca, 31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, ...

Atalanta - De Roon non vede l’ora di iniziare : “Spero di incontrare Barça e Real”. Ed elogia De Ligt… : “Sono contento che siamo arrivati alla fine, è stato un ritiro duro, pesante e un po’ noioso ma è normale, c’è voglia di cominciare il campionato anche se è ancora lunga“. Queste le parole del centrocampista dell’Atalanta Marteen De Roon dal ritiro di Clusone. Ai microfoni di Sky Sport il calciatore dice di aspettarsi “la stagione più bella perché giochiamo la Champions per la prima volta nella storia ...

DIRETTA Atalanta BRUSAPORTO/ Risultato live : le parole di Gian Piero Gasperini : DIRETTA ATALANTA BRUSAPORTO streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della seconda amichevole della Dea, oggi 18 luglio,.

Atalanta - miracolo di Gian Piero Gasperini : mister 161 milioni - ciò che allena diventa oro : Altra sessione di mercato e altra plusvalenza incassata dall' Atalanta, la settima in tre anni da quando c' è Gasperini in panchina (dal 2016). Il nome scritto al bilancio questa volta è quello di Gianluca Mancini, difensore classe 1996 che dopo due anni in maglia nerazzurra è partito per Roma spond

Calciomercato Verona - Radunovic è gialloblù : ufficiale l’arrivo dall’Atalanta : Boris Radunovic è un nuovo giocatore del Verona. Il portiere serbo arriva dall’Atalanta con la formula del prestito.“powered by Goal”Nuovo innesto per il Verona. Il club scaligero, dopo aver rafforzato la difesa con Faraoni e Rrahmani ed aver rinnovato il suo centrocampo con Badu e Bessa, si assicura anche un nuovo portiere: Boris Radunovic.L’estremo difensore serbo, reduce dalle stagioni vissute in prestito all’Avellino, alla Salernitana ed ...

DIRETTA Atalanta CLUSONE/ Risultato live : quarta stagione per Gian Piero Gasperini : DIRETTA ATALANTA CLUSONE streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della prima amichevole della Dea, oggi domenica 14 luglio,.

Atalanta - l’ammissione di Gasperini : “la Roma mi ha tentato - vi dico perchè ho rifiutato l’offerta giallorossa” : L’allenatore dell’Atalanta ha svelato di essere stato tentato dalla Roma, sottolineando poi i motivi che lo hanno spinto a rimanere La Roma ha tentato Gian Piero Gasperini, ma l’allenatore dell’Atalanta non se l’è sentita di lasciare il club nerazzurro. Una dichiarazione d’amore quella del manager di Grugliasco nei confronti della società bergamasca, diventata ormai la sua seconda casa. LaPresse/Mauro ...