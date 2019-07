AstroLuca metterà in riga pure il robot ribelle Cimon

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Nino Materi Il comandante in collegamento dalla stazione Iss: «Vedo l'avanzare dei deserti e i ghiacciai sciogliersi» Più che una conferenza stampa, una carrambata. Con gli amici giornalisti che, «a casa di Luca», porgono la domandina. La «casa» è un po' fuori mano, trovandosi sulla Stazione spaziale internazionale (Iss); e «Luca» è un tipo assai particolare, trattandosi di Luca Parmitano. Da piccolo sognava di fare l'astronauta e poi, da grande, c'è riuscito. Mica come noi che da piccoli sogniamo di lavorare nello spazio infinito e poi, da grandi, ci adattiamo a fare gli impiegati nell'open space di un ufficio. Ieri pomeriggio alle 15.10 nella sala convegni del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano la tensione era alta in attesa del collegamento live con la «casa di Luca». Come sottofondo non c'è la canzone di Silvia Salemi, ma un ritornello che ...