Ascolti tv 29 luglio 2019 | Temptation Island | il gran finale stravince

Ascolti TV | Lunedì 29 luglio 2019. Temptation Island chiude in bellezza (24.65%) - Black or White 13.59% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 29 luglio 2019, su Rai1 il film Black or White ha conquistato 2.463.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.39 – la finale di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.875.000 spettatori pari al 24.7% di share. Il picco in valori assoluti del programma (e dell’intera giornata televisiva) si è registrato alle 22.25 ed è pari a 4.354.000 ...

Ascolti Tv Domenica 28 luglio - NCIS 7.8% - Fiore del deserto 14.7% - Un Passo dal cielo 11.3% : Ascolti Tv Domenica 28 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Un Passo Dal cielo 4 (replica) – Rai 1 – 1.809 milioni e 11.3% Fiore del deserto 1a Tv – Canale 5 – 2.456 milioni e 14.7% NCIS 15 (replica) – Rai 2 – 1.362 milioni e 7.8% RIPD Poliziotti dall’aldilà – Italia 1 – 1.258 milioni e 7% In nome di mio figlio – Rai 3 – 960 mila e 5.4% Maurizio Costanzo ...

Ascolti TV | Domenica 28 luglio 2019. Fiore del Deserto 14.7% - Un Passo dal Cielo 11.3% : Fiore del Deserto - Liya Kebede Su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 1.809.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale 5 Fiore del Deserto ha raccolto davanti al video 2.456.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.362.000 spettatori (7.8%). Su Italia 1 R.I.P.D – Poliziotti dall’Aldilà ha intrattenuto 1.258.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 In Nome di mio ...

Ascolti Tv Sabato 27 luglio - Ciao Darwin 7 e Techetechetè pareggiano al 15.5% : Ascolti Tv Sabato 27 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Techetechetè (20:30) – Rai 1 – 2.495 milioni e 15.5% C’era una volta Studio Uno (22:30) – Rai 1 – milioni e % Ciao Darwin 7 (replica) – Canale 5 – 2.007 milioni e 15.5% Ritorno al Futuro – Italia 1 – 1.098 milioni e 7.3% La doppia immagine dei miei desideri – Rai 2 – 1.081 milioni e 6.7% Una Vita ...