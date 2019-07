Arisa | “Ho preso 13 chili in 2 mesi” E mostra il prima e il dopo

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2019)averto (e spiegato) il taglio di capelli drastico,torna a sfogarsi su Instagram. Questa volta la cantante ha voluto condividere con i suoi tanti fan il suo periodo di “remise en forme” attraverso alcune Storie in cui si lascia andare ad alcune riflessioni sul suo corpo e sottolinea anche quanto sia difficile, per lei, portare avanti un progetto – la dieta, in questo caso – con costanza e determinazione. “Io esagero sempre in una cosa sola – spiega la cantante tra le ultime Storie – che poi mollo per sfinimento. Vi capita. Ecco un esempio, riguarda la dieta. Ci sono lunghi periodi in cui pur di vedermi Bella fuori ed essere soddisfatta della mia femminilità mantengo un regime alimentare impeccabile… mi passano davanti pizze, pizzette, dolci e dico sempre “no grazie, preferisco il pollo lesso”. Ma chi ci crede???”. ...

