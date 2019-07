Ariana Grande massacrata dai social per aver ironizzato su JonBenet Ramsey

Ariana Grande : ecco un assaggio di “Boyfriend” - nuovo singolo con i Social House : In uscita il 2 agosto The post Ariana Grande: ecco un assaggio di “Boyfriend”, nuovo singolo con i Social House appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande e Taylor Swift : perché i fan erano convinti dell'arrivo imminente di una collaborazione : Tutta "colpa" di una emoji

Sembra che Ariana Grande sia sul set di un nuovo video musicale : Le immagini parlano chiaro

MTV VMA 2019 - le nomination e le loro regine : Ariana Grande - Taylor Swift e Billie Eilish : Se sulla scena musicale italiana salta spesso fuori una certa mancanza di donne nelle lineup dei Festival, oltreoceano la situazione è totalmente ribaltata: si è visto al Coachella sul fronte live e lo si vede nelle nomination degli MTV Video Music Awards 2019. A meno di un mese dalla cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 26 agosto dal Prudential Center Newark New York, sono state rese note tutte le candidature degli ...

Le nomination degli MTV VMAs dominate da Ariana Grande e Taylor Swift : Sono state svelte le nomination degli MTV VMAs, in scena lunedì 26 agosto dal Prudential Center Newark New York, in diretta su tutti i canali di MTV in oltre 180 Paesi. Tra i nomi spiccano quelli di Ariana Grande e Taylor Swift ma anche Billie Eilish e Lil Nas X. "È stato un anno incredibile per la musica e le nomination di quest'anno riflettono perfettamente il ricco panorama pop internazionale", ha dichiarato Bruce Gillmer, Head of Music ...

Ariana Grande e Blackpink : in arrivo una collaborazione? Ecco gli indizi : Attenzione

«Video Music Awards 2019» : da Ariana Grande a Taylor Swift - ecco le nomination : Ariana Grande apre il suo Sweetener World TourAriana Grande apre il suo Sweetener World TourAriana Grande apre il suo Sweetener World TourAriana Grande apre il suo Sweetener World TourAriana Grande apre il suo Sweetener World TourAriana Grande apre il suo Sweetener World TourAriana Grande apre il suo Sweetener World TourAriana Grande apre il suo Sweetener World TourAriana Grande apre il suo Sweetener World TourAriana Grande apre il suo Sweetener ...

Ariana Grande ha svelato il titolo della canzone con Miley Cyrus e Lana Del Rey per il film "Charlie's Angels" : Forse avevi indovinato

"Señorita" di Shawn Mendes e Camila Cabello ha battuto un record di Ariana Grande : Ecco di cosa si tratta

MTV Video Music Awards 2019 : guidano le nomination Ariana Grande - Taylor Swift e Billie Eilish : La lista completa dei nominati

Ariana Grande e Demi Lovato posano insieme al loro manager Scooter Braun su Instagram : "Fam" cit.

No - Ariana Grande non sarà in tour il prossimo anno : Lo ha detto lei stessa

L'endorsement di Katy Perry - Demi Lovato e Ariana Grande per Kamala Harris : donna - nera e potenziale candidata presidente : Mentre le popstar italiane si sbracciano urlando "parlateci di Bibbiano", unendosi al coro delle proteste politicizzate, negli Stati Uniti le dive del pop si schierano a favore dei candidati che vorrebbero in corsa alle presidenziali 2020: Katy Perry, Demi Lovato e Ariana Grande lo hanno fatto insieme e apertamente, presenziando ad una serata in onore di Kamala Harris. Le tre popstar hanno ufficializzato così il loro sostegno a questa ...

Ariana Grande ha regalato a Miley Cyrus dei bellissimi fiori per ringraziarla dal profondo del suo cuore : Aww