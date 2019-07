Argentina | la presentazione di Daniele De Rossi al Boca Junior

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 30 luglio 2019) Debutto con tutti gli onori perDeche è stato presentato alla stampacome nuovo giocatore del. "Anzi il mio obiettivo è dargli quello che avrei provato a dare ai miei compagni della Roma e la squadra Roma: non vengo qui per fare le rovesciate o i goal di Maradona e Messi, io vengo qui per fare il calciatore, non aggiungo troppo al calcio argentino, però sono sicuro che quando sarò in forma potrò dare qualcosa di importante al mister e ai compagni, tutto qui."L'ex giallorosso ha manifestato il suo entusiasmo per la nuova avventura. "L'obiettivo delè sempre vincere la Libertadores, è sempre vincere il proprio campionato, da quello che ho sentito in questi giorni è vincere tutto, e quindi sto qui per aiutare per dare il mio contributo. Sono sicuro che, comunque vada questa stagione, io spero che vada bene, farò di tutto per farla andare ...

