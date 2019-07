Fonte : wired

(Di martedì 30 luglio 2019) La Bosch e la Daimler (società proprietaria del marchio Mercedes) hanno ottenuto l’approvazione da parte delle autorità tedesche per ilche il proprietario dell’auto debba supervisionare l’operazione. Ilrientra fra le tecnologie per la guida autonoma di livello 4, che consentono all’auto di spostarsi da solache il guidatore resti vigile per intervenire in caso di pericolo (obbligatorio per i livelli inferiori). A concedere l’approvazione, dopo uno studio di valutazione della sicurezza operativa della tecnologia e dell’infrastruttura, sono state l’autorità amministrativa regionale di Stoccarda e il Ministero dei trasporti statale del Baden-Württemberg; entrambi, prima di esprimere parere positivo, hanno supervisionato il progetto fin dall’inizio, avvalendosi della consulenza degli esperti dell’ente di ...

MilanoCitExpo : Approvato il primo parcheggio autonomo senza supervisione #DipartimentoInnovazioneTecnologia - m_crosara : RT @Sabrina_F: Nuovi contributi dalla Regione Emilia-Romagna per far crescere la partecipazione dei cittadini #partecipazione #contributi h… - PontAcadLife : RT @PontIstGP2: L’Ordinamento degli Studi approvato dall'Istituto prevede l’attivazione di una Licenza in Scienze su #Matrimonio e #Famigli… -