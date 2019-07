Anna Marchesini | parla la figlia | Mia madre maestra di entusiasmo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Gianni Nencini A tre anni dalla scomparsa dilaVirginia: "Miami ha regalato l'e l'esclusiva delle sue risate, non mi voleva perfetta" Il 30 luglio 2016, nella sua Orvieto, ci lasciavae adesso, dalle pagine di Repubblica, arriva il tenero ricordo di suaVirginia. A tre anni esatti dalla morte dell'attrice, la26enne concede una intervista e tratteggia un dolce ritratto dellaper la prima volta del rapporto che le legava, un rapporto fatto anche di risate e della comune passione per la scrittura: "Miami ha lasciato l', che lei sapeva riservare ad alcune amicizie. M'ha regalato l'esclusiva delle sue risate". "Non mi voleva perfetta", sembra aggiungere orgogliosa. La ragazza tratteggia un ritratto dell'aspetto più intellettuale di: "M'ha educato alla ...

