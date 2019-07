Angela Mandato | la finalista di Miss Italia che in pochi ricordano | “Basta passerelle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Nel 2008 era stata tra le finaliste die, da quel momento, aveva iniziato ad inseguire il suo sogno lavorando come modella. Dopo qualche anno però, si è accorta che quel mondo su cui aveva riposto tante aspettative non le piaceva più e così, nel 2012,ha lasciato tutto ed è tornata in Calabria, sua terra natale, per rilanciare la storica lavorazione del cedro. “Ho capito che quella non era la vita che volevo – ha raccontato a Repubblica-. I miei nonni e i miei bisnonni coltivavano questo frutto. Per i miei prodotti uso le loro ricette e sono apprezzati ovunque”. Così, grazie anche al supporto del padre, ha aperto la sua azienda insieme al fratello e al cugino e ora produce liquori e marmellate, ottenendo anche la certificazione kosher: “Ne sono molto fiera perché i rabbini non la rilasciano a tutti”. Non nasconde però un ...

